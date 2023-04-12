«Мистецтво на війні», «Блекаут. Різдво» і «Водна поліція»: СТБ готує до ефіру одразу три прем’єри українського виробництва

Вже за кілька днів в ефірі телеканалу СТБ відбудеться показ одразу трьох проєктів, створених українськими креативними командами: документальні фільми «Мистецтво на війні» і «Блекаут. Різдво» спільного виробництва SPACE Production і Об’єднання Українських продюсерів, а також багатосерійний детектив «Водна поліція» від творців улюблених серіалів «Слід» та «Сліпа» (SPACE Production).

«Робота української креативної індустрії під час повномасштабного вторгнення — це і про робочі місця, і про незламність нашої нації. Життя щодня випробовує нас, підкидає історії, які ранять, викликають сльози болю чи щастя, які нагадують про те, якою страшною ціною нам дається свобода, але які також згуртовують українців і мотивують не зупинятися на нашому шляху до перемоги. Тому разом із відновленням власного кіно-серіального виробництва, яке ми розпочали восени минулого року, СТБ активно посилює партнерство з українськими креативними командами, зокрема з Об’єднанням Українських продюсерів (ОУП) та SPACE Production. Це дає нам можливість створювати контент, який зараз так потрібен нашому глядачу і завдяки якому ми також маємо можливість говорити про Україну з усім світом«, — коментує генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк.

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«Мистецтво на війні» створений у партнерстві SPACE Production, ОУП та німецької компанії BROADVIEW. Фільм розповідає про український культурний фронт, завдяки якому українська ідентичність так потужно заявила про себе на весь світ. «Я бачу, як у світі нас більше чують, про нас більше хочуть говорити та відчувати», — зізналася Перша леді України Олена Зеленська в ексклюзивному інтерв’ю для фільму. І додала, що, на її думку, під час повномасштабного вторгнення стався справжній сплеск української творчості. Серед героїв фільму: лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який наразі перебуває на передовій, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, скульптор Михайло Рева, мистецтвознавиця Ольга Балашова, музикант Мойсей Бондаренко і художник-воїн з позивним «Пікассо» Володимир Безрукий, відомий своїми картинами, виконаними на уламках дощок та дверей. Режисер фільму — німецький есеїст та документаліст Philipp Kohlhöfer, який часто працює у гарячих точках.

«Блекаут. Різдво» — це результат спільної роботи українських продюсерів Володимира Бородянського (ОУП), Дарʼї Легоні-Фіалко (ОУП, SPACE Production) та Катерини Ласкарі (SPACE Production), який став можливим завдяки неоціненній підтримці НЕК «Укренерго» і групи ДТЕК. Фільм розкаже, як величезна енергетична система країни страждала від ракетних «поранень», підтримувала життя й щоразу відновлювалася, попри всі злочинні наміри ворога. Глядачі побачать історії п’яти міст: Одеси, Львова, Павлограда, Харкова і Києва. Але головні в цьому фільмі — українські енергетики, які, часто ризикуючи власним життям, несли світло в кожну домівку і стали справжніми національними героями. Знімальна група фільму отримала ексклюзивний доступ до низки критично важливих об’єктів інфраструктури України, і покаже глядачу, як працює система зсередини.

«Ми всі знаємо, як це, коли зникає електрика — зникає вайфай, майже відсутній мобільний зв’язок, а хтось в цей момент залишається без опалення та водопостачання. Але навіть в таких умовах українці продовжували виконувати свою роботу. Це стало ще одним проявом незламності України в боротьбі проти темряви російської військової агресії. Попри всі ракетні удари, різдвяні вогні засяяли, бо є світло, яке ніколи не згасне», — розповідає Ілона Шнейдер, виконавча продюсерка фільму «Блекаут. Різдво».

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«Це фільм про тих, завдяки кому тотального енергетичного апокаліпсису не сталося. Російські атаки завдали величезної шкоди, настільки великої, що я й близько не уявляла, які масштаби руйнувань стоять за короткою фразою «пошкоджено мережу». Тільки в процесі зйомок усвідомила, яка титанічна праця велася нашими енергетиками для підтримки мережі у робочому стані», — зазначає авторка сценарію та креативна продюсерка фільму Тала Пристаєцька.

«Водна поліція» — 44-серійний детектив про роботу особливого підрозділу правоохоронних органів України. В обов’язки водної поліції входить не просто патрулювання акваторії Дніпра та боротьба з браконьєрством, а й розкриття кримінальних злочинів, скоєних на воді або біля неї. У серіалі задіяні як відомі українські актори, так і молоді імена: Олександр Форманчук, Олександр Мавриць, Марго Баласанян, Міла Римар, Катерина Скрипко та інші.

Video: «Мистецтво на війні», «Блекаут. Різдво» і «Водна поліція»: прем'єри документальних фільмів від СТБ СТБ готує до ефіру 3 прем’єри українського виробництва. «Мистецтво на війні», «Блекаут. Різдво» і «Водна поліція» - дати прем'єр та сюжети у матеріалі

Усі три прем’єри творці присвячують колегам зі знімальних майданчиків — тим, хто змушений був залишити кіно та пішов на фронт захищати Україну.

«Серіал «Водна поліція» знімала команда чудових українських режисерів. Це і Сергій Кримський, з яким ми вже багато років плідно працюємо, і Антон Щербаков, разом із яким ми створили світ нашої водної поліції. Підводними зйомками займався режисер Євген Доронін, який днями повернувся до Києва з-під Бахмута. Женя брав участь у звільненні Херсонщини, а також у боях на Харківщині, Миколаївщині та Донеччині. На фронті зараз багато наших колег, і всі вони справжні герої. Тому ми присвячуємо їм запуск цих прем’єр і хочемо, щоб усі швидше повернулися додому з перемогою і знову робили свою улюблену роботу», — ділиться Дар’я Легоні-Фіалко, засновниця і генеральна продюсерка SPACE Production, співзасновниця ОУП.

Об’єднання українських продюсерів (ОУП) було створено у березні 2022 року сімома українськими теле- та кінопродюсерами з метою фільмування війни в Україні. Співзасновники ОУП — Володимир Бородянський, Дар’я Легоні-Фіалко (Space Production), Алла Липовецька (Mamas Production), Марина Квасова (Mamas Production), Ірина Заря, Ігор Сторчак (Gingers Media), Віктор Мирський. У 2022 році ОУП завершило 4 документальних фільми, об’єднаних у цикл «А потім прийшли “братья”» — «Маріуполь. Невтрачена надія», «Дев’ять життів», «Головний вокзал. Берлін» та «Втрачений дім». Права на показ придбали більше 20 країн світу. Також знято першу ігрову стрічку під час війни «Лишайся онлайн». На річницю повномасштабної агресії Росії проти України ОУП представило стрічку «Зупинити Голіафа». У 2023 році завершені документальні фільми «Як вижити, коли тебе вбивають», «Лють дозволяє мені дихати», «Мистецтво на війні», «Блекаут. Різдво».

SPACE Production – українська компанія повного циклу виробництва телевізійного контенту, а також креативний продюсерський центр. Докудрама «СЛІПА» та багатосерійний детектив «СЛІД» виробництва SPACE Production стали одними з улюблених проєктів глядачів СТБ та займають лідируючі позиції у своїх слотах. Компанія виробляє комедії, детективи, спортивні драми, мелодрами та ін. У 2020 та 2021 роках SPACE став лідером за кількістю годин контенту, вироблених для українського телебачення. У квітні 2022 року SPACE Production відкрила свою європейську штаб-квартиру у Парижі. Генеральними продюсерами та засновниками SPACE Production є Дар’я Легоні-Фіалко та Катерина Ласкарі.

BROADVIEW – одна з провідних німецьких компаній з виробництва документальних фільмів. BROADVIEW виробляє документальні фільми для кіно, телерадіомовлення, SVOD та кабельних мереж у Німеччині та по всьому світу, включаючи ZDF, ARD, ARTE, HBO, Prime Video, Netflix, NHK та RTL, а також для національних та міжнародних установ, включаючи Міністерство закордонних справ Німеччини та Комісію Європейського Союзу. Ці фільми були удостоєні The International Emmy® Award, German Television Award, Magnolia Award і Banff Television Award.

Не пропустіть одразу три українські прем’єри в ефірі СТБ:

«Мистецтво на війні» — 15 квітня об 11:00, у Всесвітній день мистецтва

«Блекаут. Різдво» — 16 квітня о 23:10

«Водна поліція» — з 17 квітня по буднях о 20:00.

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