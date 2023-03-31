Просто Надія: стартували зйомки мелодрами на СТБ

Starlight Production і телеканал СТБ розпочали зйомки мелодрами «Просто Надія»

Телеканал СТБ і група Starlight Media продовжують активну роботу по відновленню власного серіального виробництва. У березні творча студія Starlight Production розпочала зйомки 24-серійної мелодрами «Просто Надія». У головних ролях — Зоряна Марченко та Артемій Єгоров. Прем’єра в ефірі СТБ запланована на 2023 рік.

«Просто Надія» — це історія про маму 3-х дітей, яка через початок повномасштабної війни заради безпеки родини змушена покинути свій дім. В складний час, без підтримки чоловіка та грошей, вона переїжджає в інше місто, де починає нове життя та робить перші кроки до здійснення своєї мрії — стати успішною пекаркою-кондитеркою.

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«Відновлення власного серіального виробництва під час повномасштабної війни — для нас це про надію. Надію на відродження індустрії та силу наших нових історій. В цьому контексті назва проєкту для нас дуже знакова. «Просто Надія» — це про робочі місця для людей, які працюють над розвитком національної серіальної індустрії. Адже ми бачимо, як сильно актори та креативні команди скучили за своєю роботою. А для глядачів — це історія про силу українських жінок, які в час драматичних викликів знаходять в собі мотивацію створювати щось нове; про боротьбу за кохання та мрію, про віру у власне майбутнє, підтримку та здатність змінити життя на краще, навіть в найтемніші часи. Ми працюємо на актуальній для СТБ території мелодрами з одного боку, з іншого — відчуваємо запит глядачів на силу посмішки, теплих жартів та гумору, в якому незламні українці щодня черпають сил. Тож додаватимемо у сюжет трохи елементів комедії», — коментує генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк.

У серіалі задіяні: Зоряна Марченко, Артемій Єгоров, Костянтин Корецький, Ірина Авдеєнко, Олег Власов, Катерина Вишнева, Ірина Дорошенко, Андрій Пономаренко, Сергій Кисіль, Вероніка Мішаєва, Даниїл Сушко, Юлія Буйновська, Дар’я Грачова, Михайло Пулянський, Поліна Гайова.

Мова серіалу: українська

Виробництво — Starlight Production

Директор творчої студії — Олександр Биков

Креативна продюсерка та авторка ідеї — Оксана Калитюк

Лінійна продюсерка проєкту — Ольга Ковпоша

Виконавча продюсерка — Діана Новик

Режисер-постановник — Максим Мехеда

Оператор-постановник — Олександр Гребенніков

Художниця-постановниця — Діана Тодоратьєва

Генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ — Катерина Шевелюк.

Нагадаємо, телеканал СТБ продовжує інвестувати у створення українського серіального контенту за участі виключно українських акторів. Восени 2022 року мовник підготував до ефіру прем’єру нового сезону улюбленого українцями скетчкому «Коли ми вдома. Разом до перемоги» виробництва Starlight Production. Наразі на етапі виробництва в партнерстві з легендарною французькою студією Gaumont розпочалися зйомки 10-серійної драми «Перевізниця», відзнято воєнну драму «Юрик» від Основа Фільм Продакшн у партнерстві з телекомпанією ETV (Естонія), триває робота над новими епізодами «Сліду» та «Сліпої» виробництва Space Production. Також до кінця 2023 року заплановано виробництво ще двох багатосерійних проєктів.

Участь російських акторів в усіх продуктах каналу та групи Starlight Media, що створюються після 24 лютого 2022 – заборонена.

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