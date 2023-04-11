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МастерШеф

«МастерШеф» 2023: розпочато кастинг аматорів у новий сезон

11.04.2023

Ніщо не завадить українцям працювати і перемагати, готувати і годувати. Телеканал СТБ оголошує кастинг на новий сезон кулінарного шоу «МастерШеф» 2023! Якщо ви мрієте показати всій Україні свій кулінарний талант, станьте учасником 12 сезону проєкту! 

СТБ оголошує кастинг на новий сезон МастерШеф 2023

Давно мрієте стати учасником кулінарного шоу «МастерШеф», а також проявити свої гастрономічні таланти в сезоні аматорів?

Зробіть перший крок до своєї мрії та заповніть анкету учасника за посиланням.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення «МастерШеф. Професіонали» став першим великим реаліті, котре створено в умовах блекаутів, ракетних обстрілів, повітряних тривог та комендантських годин із дотриманням усіх правил формату. Тепер ми точно знаємо, що можливо все!

casting

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