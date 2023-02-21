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Сирники: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

21.02.2023

Сирники смачна і дуже корисна страва. А ще, якщо дитина не любить сир, то солодкі сирники точно будуть їй до душі. Своїм улюбленим рецептом сирників поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Покроковий рецепт приготування сирників читайте в матеріалі.

Сырники: пошаговый рецепт

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Інгредієнти для сирників:

  • сир 400 г
  • цукор 23 ст. л.
  • ванільний цукор 1 ч. л.
  • яйце 1 шт.
  • борошно 1 ст. л. (просіяти)
  • сметана (20% жирності) 2 ст. л.

Приготування:

  1. Змішати сир, цукор, ванільний цукор, яйце і сметану. Добре перемішати до однорідного стану.
  2. У сирну масу додати борошно і ще раз добре перемішати (тісто не має бути тугим).
  3. Дати суміші постояти 1520 хв.
  4. Розігріти сковорідку, налити олію.
  5. Зробити кульки із сирної маси, притрушуючи борошном.
  6. Обсмажити на сковорідці на середньому вогні з обох боків.

Інгредієнти для соусу з манго:

  • манго 1 шт.
  • ананас 1 шт.
  • цукор

Приготування:

  1. Нарізати манго і ананас на шматочки.
  2. Протушкувати на сковорідці з додаванням цукру.

Смачного!

Джерело: Instagram hectorjimenezbravo

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