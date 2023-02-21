Сырники: пошаговый рецепт

Сырники: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Сырники – вкусное и очень полезное блюдо. А еще, если ребенок не любит творог, то сладкие сырники точно придутся ему по душе. Своим любимым рецептом сырников поделился судья «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Пошаговый рецепт приготовления сырников читайте в материале.
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Ингредиенты для сырников:
- творог – 400 г
- сахар – 2–3 ст. л.
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1 ст. л. (просеять)
- сметана (20% жирности) – 2 ст. л.
Приготовление:
- Смешать творог, сахар, ванильный сахар, яйцо и сметану. Хорошо перемешать до однородного состояния.
- В творожную массу добавить муку и ещё раз хорошо перемешать (тесто не должно быть плотным).
- Дать смеси постоять 15–20 мин.
- Разогреть сковородку, налить подсолнечное масло.
- Сделать шарики из творожной массы, обвалять их в муке.
- Обжарить на сковородке на среднем огне с обеих сторон.
Ингредиенты для соуса из манго:
- манго – 1 шт.
- ананас – 1 шт.
- сахар
Приготовление:
- Нарезать манго и ананас на кусочки.
- Протушить на сковородке с добавлением сахара.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – hectorjimenezbravo
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