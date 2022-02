Сирники — одна з найулюбленіших і корисних страв ще з дитинства, до того ж вони прекрасно походять для корисного і ситного сніданку. Сирники підкуповують ще й тим, що їх дуже просто та швидко можна приготувати. Окрім класичного рецепту приготування цієї страви існує ще дуже багато варіацій. Читайте у нашому матеріалі 5 покрокових рецептів сирників із фото, один з яких від екс-судді «МастерШеф» — Лізи Глінської.

Суддя «МастерШеф. Професіонали» Ліза Глінська часто ділиться рецептами в соціальних мережах. У своєму Instagram жінка показала, як приготувати смачні сирники.

Інгредієнти:

Підлива

Спосіб приготування:

Спосіб приготування підливи:

Пропонуємо також інші прості рецепти сирників від редакції STB.UA.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Зробити з сирників приголомшливий десерт зовсім не складно! Зараз ми розповімо вам, як приготувати сирники з шоколадом. Такі ласощі прийдуться до смаку усім любителям солоденького!

Інгредиенти:

Спосіб приготування:

Урізноманітнити улюблену страву та збагатити її смак можна, додавши до неї горіхів, сухофруктів або ягід. Читайте покроковий рецепт, як приготувати сирники з грецькими горіхами та родзинками!

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

А ви знали, що сирники можуть бути ще й чудовою дієтичною стравою? Нижче ми розповімо, як приготувати сирники так, аби вони не зашкодили вашій фігурі.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

