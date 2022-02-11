Як приготувати сирники: 5 покрокових рецептів з фото
Сирники — одна з найулюбленіших і корисних страв ще з дитинства, до того ж вони прекрасно походять для корисного і ситного сніданку. Сирники підкуповують ще й тим, що їх дуже просто та швидко можна приготувати. Окрім класичного рецепту приготування цієї страви існує ще дуже багато варіацій. Читайте у нашому матеріалі 5 покрокових рецептів сирників із фото, один з яких від екс-судді «МастерШеф» — Лізи Глінської.
Рецепт сирників від Лізи Глинської
Суддя «МастерШеф. Професіонали» Ліза Глінська часто ділиться рецептами в соціальних мережах. У своєму Instagram жінка показала, як приготувати смачні сирники.
Інгредієнти:
- творог — 1 кг
- яйця — 100 г
- жовток — 60 г
- цукор — 50 г
- борошно — 100 г
- сіль — 2 г
- ванільний цукор
- борошно або манна крупа — 200 г (для панірування)
Підлива
- вершкове масло — 200 г
- сметана — 200 г
- цукор — 200 г
Спосіб приготування:
- З’єднуємо сир з сіллю, додаємо яйця та жовтки, борошно, цукор. Все перемішуємо.
- Використовуючи борошно або манну крупу, паніруємо сирники. Муки має бути багато.
- Викладаємо на дошку, підпиляну борошном.
- На розігріту петельну наливаємо рослинне масло, кладемо сирники. Обсмажуємо кілька хвилин з кожного боку.
Спосіб приготування підливи:
- З’єднуємо цукор, вершкове масло та сметану в сотейнику.
- Тримаємо на вогні, перемішуючи, щоб цукор повністю розчинився.
- Заливаємо сирники підливою.
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Сирники класичні
Інгредієнти:
- сир — 0,5 кг
- цукор — 200 г
- борошно пшеничне — 5 ст. л.
- яйця — 2 шт.
- олія — 1 ст. л.
- ванільний цукор — 1 ст. л.
- сіль — дрібка
Спосіб приготування:
- Сир викладіть у глибоку миску та обережно розімніть його вилкою. Додайте сіль, цукор та добре вимісіть.
- Розбийте яйця та обережно перемішайте.
- У сирно-яєчну масу додайте 1,5 ст. л. борошна. Залежно від жирності сиру та розміру яєць, борошнаможе знадобитися трохи більше. Головне правило — тісто не повинно вийти дуже рідкім, інакше сирники не піднімуться та будуть розповзатись на сковороді.
- Додайте ванільній цукор, перемішайте та залиште суміш на 10 хвилин.
- В окрему тарілку висипіть решту борошна. Руки змочіть у холодній воді. Зформуйте з сирної маси кульки та обваляйте їх у борошні.
- Вилийте на розпечену сковорідку олію. Викладіть сирні кульки та трохи їх приплюсніть.
- На середньому вогні смажте сирники до золотавої скоринки, потім зменшіть вогонь та накрийте сковорідку кришкою.
- Коли сирники будуть готові, перекладіть їх на паперовий рушник, це допоможе позбавитись від зайвої олії.
- Класичні сирники можна подавати з улюбленим варенням, цукровою пудрою або фруктами.
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Сирники з шоколадною начинкою
Зробити з сирників приголомшливий десерт зовсім не складно! Зараз ми розповімо вам, як приготувати сирники з шоколадом. Такі ласощі прийдуться до смаку усім любителям солоденького!
Інгредиенти:
- сир — 0,5 кг
- яйця — 2 шт.
- цукор — 2 ст. л.
- борошно пшеничне — 1 ст.
- шоколад (чорний або молочний) — 50 г
- сіль — дрібка
Спосіб приготування:
- Сир викладіть у миску, добре розімніть його виделкою.
- Яйця збийте з цукром та додайте до сиру. Туди ж висипіть 2 ст. л. борошна, сіль та змішайте до однорідності.
- Руки змочіть у холодній воді, зформуйте з сирної маси кульки та вкладіть всередину шматочок шоколаду. Обваляйте сирні кульки у борошні.
- На розігріту сковорідку вилийте олію, викладіть кульки і трохи приплюсніть їх. Обсмажте до золотавої скоринки.
Сирники з грецькими горіхами та родзинками
Урізноманітнити улюблену страву та збагатити її смак можна, додавши до неї горіхів, сухофруктів або ягід. Читайте покроковий рецепт, як приготувати сирники з грецькими горіхами та родзинками!
Інгредієнти:
- сир — 250 г
- борошно — 3 ст. л.
- яйце — 1 шт.
- цукор — 2-2,5 ст. л.
- грецкі горіхи — 50 г
- родзинки — 50 г
Спосіб приготування:
- Сир викладіть у миску, добре розімніть його виделкою.
- Додайте яйце, борошно, цукор та грецькі горіхи. Ретельно перемішайте.
- Із сирної маси сформуйте кульки, обваляйте їх у борошні.
- На розігріту сковорідку вилийте олію. Викладіть кульки та трохи їх приплюсніть.
- Обсмажте сирники до золотавої скоринки та викладіть їх на паперовий рушник.
- Перед подачею посипте сирники родзинками та полийте медом.
Сирники дієтичні
А ви знали, що сирники можуть бути ще й чудовою дієтичною стравою? Нижче ми розповімо, як приготувати сирники так, аби вони не зашкодили вашій фігурі.
Інгредієнти:
- сир — 0,5 кг
- замінник цукру — 4 таблетки
- яйця — 2 шт.
- розпушувач — 1 ч. л.
- ванілін
- висівки — 4 ч. л.
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці змішайте сир, висівки, розпушувач, ванілін та яйця. Ретельно перемішайте.
- Замінник цукру розчиніть у ⅕ стакана горячої води. Влийте у тісто, добре перемішайте.
- Тісто вилийте у силіконові формочки та відправте у розігріту до 180 градусів духовку.
- Випікайте сирники близько 20 хвилин, до утворення золотавої скоринки.