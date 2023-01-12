Гороскоп на місяць – січень 2023

Гороскоп на січень 2023: чого чекати кожному зі знаків зодіаку

Січень обіцяє позитивні життєві зміни багатьом знакам зодіаку. І пов’язані вони будуть із внутрішніми змінами. На багато речей вдасться подивитися по-новому, знайшовши можливості там, де раніше було видно лише перешкоди. Читайте гороскоп на січень 2023 року від Хаяла Алекперова у матеріалі STB.UA.

Овни

Не варто відчайдушно триматися за ті починання, в яких ви довго не можете досягти успіху. Озирніться. Швидше за все, зірки надали вам чимало вдалих шансів в інших життєвих сферах. Наприкінці місяця зверніть увагу на своє здоров’я. Є ймовірність проблем із серцево-судинною системою.

Тельці

Цей місяць для Тельців – час нових професійних досягнень. Не бійтеся проявляти ініціативу. Сміливіше йдіть до намічених цілей. Зараз усі ваші старання принесуть чудовий результат, набагато кращий за той, на який ви розраховували.

Близнюки

Будьте готові до того, що обставини навколо вас зміняться у найнесподіваніший момент. Порада зірок: завжди мати запасний план дій. У середині місяця можливі перспективні знайомства. Ви зустрінете людей, які допоможуть вам прийти до бажаних цілей.

Раки

Не варто поспішати у прийнятті рішень. Зараз емоційний стан може підштовхувати вас до невірних висновків та імпульсивних вчинків. У складних ситуаціях зовсім не зайвим буде попросити поради у близьких людей.

Леви

Не варто засмучуватися, якщо щось йде не за планом чи не так, як ви розраховували. Тепер те, що здається прикрим збігом, може стати вдалим шансом для вас. Головне – вчасно зорієнтуватися.

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Діви

Січень для Дів – час нових стартів. Зараз на вашому шляху не буде перешкод. А тому ви легко зможете досягти тих результатів, яких прагнули. Головне при цьому не відкладати на завтра те, що можете зробити вже сьогодні.

Терези

Зірки обіцяють Терезам удачу у вирішенні побутових питань. Ті починання, які ви не могли закінчити через велику кількість дрібних перешкод, можна буде залагодити просто і без особливих зусиль. Єдина умова при цьому правильно вибудувати пріоритети і не відволікатися на другорядні завдання.

Скорпіони

У цей час натхнення стане вірним супутником Скорпіонів. Представники знаку генеруватимуть безліч ідей, знаходячи нестандартні способи їх реалізації. Головне при цьому не марнувати цей потенціал марно, розпорошуючись на непотрібні турботи. Особливо якщо йдеться про допомогу людям, які самі можуть впоратися зі своїми проблемами.

Стрільці

У цей період зірки обіцяють Стрільцям успіх у професійній сфері діяльності. Представники знака можуть не тільки отримати бажані проекти, а й помітно досягти успіху в роботі над ними. Але на що варто звернути увагу, так це на своє здоров’я. Є ризик загострення хронічних недуг.

Козероги

Січень обіцяє Козерогам чимало приємних та теплих зустрічей. Приємна атмосфера місяця дозволить представникам знака не лише отримати заряд позитивних емоцій, а й надихне на нові звершення. Головне – не боятися зробити перший крок!

Водолії

Не варто надто довірливо ставитись до нових знайомих. Цілком ймовірно, що ваші поспішні висновки про людину виявляться невірними. А тому довіряти та покладатися на допомогу людей, у яких ви не впевнені, не варто. Можна обпектися. Наприкінці січня зірки обіцяють зміну обстановки. Цілком можливі поїздки.

Риби

Успіх зараз на вашому боці. А тому саме час взятися за ті питання, в яких ви довго не могли зрушити з мертвої точки. У середині січня перед вами відкриються нові перспективи. Не бійтеся подивитися за обрій: вже скоро те, що здавалося мрією, може стати реальністю.

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