Фінансовий гороскоп на січень 2023 року

Читайте фінансовий гороскоп для кожного знака зодіаку на січень 2022 року від двічі переможця проєкту «Битва екстрасенсів» та експерта містичного проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Овни

Початок місяця обіцяє Овнам додаткові джерела прибутку. Зірки радять не відмовлятися від нових починань. Вони будуть не лише вдалими, а й вигідними.

Тельці

Січень для Тельців – час несподіваних витрат. А тому представникам знака варто економніше розпоряджатися своїми фінансами. Намагайтеся уникати імпульсних покупок.

Близнюки

У січні багато Близнюків зможуть помітно покращити свій добробут. На вашому шляху зустрінуться люди, які цьому сприяють. Головне при цьому бути активнішим і не відкладати на завтра те, що можете зробити вже сьогодні.

Раки

Січень для Раків – час вигідних інвестицій. Ваші придбання будуть вдалими. А от давати гроші у борг зірки не радять. Швидше за все, вчасно отримати назад віддану суму буде непросто.

Леви

Цього місяця зірки прогнозують Левам нові перспективи у фінансовому плані. Цілком можливо, що ви вийдете на новий рівень доходів. Єдина умова при цьому — триматися подалі від песимістів, які вселяють вам страхи та вмовляють відмовитись від своїх намірів. Вірте у себе!

Діви

Цього місяця Дівам може надійти чимало фінансово вигідних пропозицій. Порада зірок: дослухатися до своєї інтуїції. Саме внутрішній голос підкаже вам, за що варто братися, а від чого краще відмовитися.

Терези

Січень вимагатиме від Терезів рішучості. Щоб досягти фінансового успіху, доведеться діяти без зволікань, тут і зараз. Недовірливим представникам знака впоратися з цим непросто. Але якщо зможете подолати себе — ваш добробут помітно покращиться.

Скорпіони

Цього місяця фінансова сфера порадує представників знаку. Грошові надходження дозволять Скорпіонам здійснити покупки, про які вони давно мріяли.

Стрільці

Цього місяця зірки обіцяють Стрільцям успіх у фінансовій сфері. У вас з’являться нові джерела прибутків. Головне при цьому не поспішати у прийнятті важливих рішень. Намагайтеся добре все обдумати, перш ніж зробити крок.

Козероги

Зірки радять Козерогам приділяти особливу увагу деталям усіх справ, з якими їм доведеться зіткнутися. Поверхневий погляд на події може призвести до фінансових втрат та невдалих капіталовкладень.

Водолії

У цей період зірки наполегливо радять Водоліям не заощаджувати на своєму здоров’ї. По-перше, так ви можете збільшити проблему. А по-друге, зберігши фінанси зараз, надалі ви витратите набагато більше.

Риби

Цього місяця не варто розраховувати на те, що гроші даватимуться легко. Щоб отримати бажане, Рибам доведеться добре попрацювати. Тим представникам знака, які «горять» своєю справою, зірки обіцяють гарну віддачу.

Читайте нас також у Viber і Telegram