Гороскоп на месяц — январь 2023

Гороскоп на январь 2023: чего ждать каждому из знаков зодиака

Январь сулит позитивные жизненные перемены многим знакам зодиака. И связаны они будут с внутренними изменениями. На многие вещи удастся посмотреть по-новому, отыскав возможности там, где раньше были видны только препятствия. Читайте гороскоп на январь 2023 года от Хаяла Алекперова в материале STB.UA.

Овны

Не стоит отчаянно держаться за те начинания, в которых вы подолгу не можете достичь успеха. Осмотритесь по-сторонам. Скорее всего звезды предоставили вам немало удачных шансов в других жизненных сферах. В конце месяца обратите внимание на свое здоровье. Есть вероятность проблем с сердечно-сосудистой системой.

Тельцы

Этот месяц для Тельцов — время новых профессиональных достижений. Не бойтесь проявлять инициативу. Смелее идите к намеченным целям. Сейчас все ваши старания принесут прекрасный результат, намного лучше того, на который вы рассчитывали.

Близнецы

Будьте готовы к тому, что обстоятельства вокруг вас поменяются в самый неожиданный момент. Совет звезд: всегда иметь запасной план действий. В середине месяца возможны перспективные знакомства. Вы встретите людей, которые помогут вам прийти к желаемым целям.

Раки

Не стоит торопиться в принятии решений. Сейчас эмоциональное состояние может подталкивать вас к неверным выводам и импульсивным поступкам. В сложных ситуациях вовсе не лишним будет попросить совета у близких людей.

Львы

Не стоит огорчаться, если что-то идет не по плану или не так, как вы рассчитывали. Сейчас то, что кажется досадным совпадением, может стать удачным шансом для вас. Главное — вовремя сориентироваться.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на январь 2023 года

Девы

Январь для Дев — время новых стартов. Сейчас на вашем пути не будет преград. А потому вы легко сможете достичь тех результатов, к которым стремились. Главное при этом — не откладывать на завтра то, что можете сделать уже сегодня.

Весы

Звезды сулят Весам удачу в решении бытовых вопросов. Те начинания, которые вы не могли закончить в силу большого количества мелких преград, можно будет уладить просто и без особых усилий. Единственное условие при этом — правильно выстроить приоритеты и не отвлекаться на второстепенные задачи.

Скорпионы

В этот период вдохновение станет верным спутником Скорпионов. Представители знака будут генерировать множество идей, находя нестандартные способы их реализации. Главное при этом — не тратить этот потенциал впустую, распыляясь на ненужные заботы. Особенно если речь о помощи людям, которые и сами могут справиться со своими проблемами.

Стрельцы

В этот период звезды сулят Стрельцам удачу в профессиональной сфере деятельности. Представители знака могут не только получить желанные проекты, но и заметно преуспеть в работе над ними. Но вот на что стоит обратить внимание, так это на свое здоровье. Есть риск обострения хронических недугов.

Козероги

Январь сулит Козерогам немало приятных и теплых встреч. Приятная атмосфера месяца позволит представителям знака не только получить заряд положительных эмоций, но и вдохновит на новые свершения. Главное — не бояться сделать первый шаг!

Водолеи

Не стоит слишком доверчиво относиться к новым знакомым. Вполне вероятно, что ваши поспешные выводы о человеке окажутся неверными. А потому доверять и полагаться на помощь людей, в которых вы не уверены, не стоит. Можно обжечься. В конце января звезды сулят смену обстановки. Вполне вероятны поездки.

Рыбы

Удача сейчас на вашей стороне. А потому самое время взяться за те вопросы, в которых вы подолгу не могли сдвинуться с мертвой точки. В середине января перед вами откроются новые перспективы. Не бойтесь посмотреть за горизонт: уже скоро то, что казалось мечтой, может стать реальностью.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ