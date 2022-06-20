20 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

20 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день біженців . Крім того, 20 червня вшановують перший день Петрового посту. Які свята 20 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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20 червня ― свята:

Міжнародний день біженців відзначають 20 червня. Спочатку урочистий день був пов’язаний із біженцями із Африки. Згідно з резолюцією Генасамблеї ООН, в 2001 році відзначили п’ятидесяту річницю Конвенції про статус біженців 1951 року, і Організація африканської єдності (ОАЄ) схвалила ініціативу святкування міжнародного Дня біженців одночасно з Днем африканських біженців ― 20 червня. 2013-му число біженців становило понад 16 млн., а в 2016 вже близько 60-ти мільйонів. В 2021 вже понад 82 мільйони людей, з них 48 мільйонів дітей, жінок та чоловіків ― біженці у власних країнах. Через повномасштабний напад росії на Україну, більше 12 мільйонів українців в 2022 році стали біженцями. Багато сімей зараз вважаються внутрішніми біженцями ― внутрішньо переміщеними особами. Міжнародна спільнота об’єдналася для полегшення важкої долі біженців. Створене в 1950 році Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) є зараз центральним міжнародним агентством, яке робить зусилля для вирішення цього завдання. УВКБ співпрацює з українською владою і зараз для того, щоб надати допомогу ООН найбільш вразливим категоріям біженців в Україні.

20 червня ― церковні свята:

початок Петрового посту;

Святого мученика Феодота.

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Початок Петрового посту в 2022 році припадає на 20 червня ― наступний день після Дня усіх святих. Перший день Петрівки вважався початком косовиці сіна. Кінець Петрівки завжди припадає 12 липня — на свято Святих і всехвальних славних первоверховних апостолів Петра і Павла Петрів піст пов’язаний із тим, що після П’ятидесятниці Павло поствися тиждень. Також, за легендою, апостол Петро запровадив піст на прохання жінок — щоб чоловіки менше ласували маслом, сиром, молоком та сметаною. Довго не було узгодження щодо тривалості, тому й зараз він може тривати від 8 до 42 днів ― залежно від дати Великодня.

Святого мученика Феодота вшановують 20 червня щороку. Феодот жив у ІІІ ст. н. е. у Галатійському місті Анкірі. Він був одною із християнських жертв гонінь на християн. Маючи власний готель, чоловік періодично переховував у себе братів по вірі, робив неодноразові пожертвування, проводив Богослужіння вдома. Він також викупав їх після затримання та займався похованням страчених та тих, у кого не було грошей. У Анкірі жили сім дів, які своїми високоморальними вчинками та духовним життям заслужили авторитет серед християн. Серед них була рідна тітка Феодота ― Текуса, а з нею Олександра, Клавдія, Фаїна, Євфрасія, Матрона та Юлія. Правитель Діоклітіан вимагав зректися їх віри. Коли діви відмовилися, то наказа прийняти участь у язичницькому святу та омити ноги ідола, щоб принизити їх віру. Жінки відмовилися, тому їх усіх втопили на озері в розпал свята.

Феодот вирішив поховати їх за християнським обрядом. Магічне світло вказувало йому шлях вночі, а води озера відступили, віддавши тіла. Коли про це дізнався Діоклітіан, то наказав схопити та покарати Феодота. Однак після тортур той так і не відрікся від віри. Тоді його вбили мечем. Тіло святого планували спалити, проте буря та спалахи світла не дозволяли це зробити. За дивовижним збігом обставин, саме в цей час поруч проходив священник Фронтон, який не довго думаючи, напоїв солдат вином і забрав тіло, поховавши його з почестями.

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20 червня ― День ангела:

Щороку 20 червня День ангела святкують Олександр, Антон, Опанас, Богдан, Валентин, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Григорій, Іван, Ігнат, Лев, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Ян, Валерія, Зінаїда, Калєрія, Марія та Сюзанна.

20 червня ― прикмети і традиції:

Під час Петрового посту забороняється вінчати молодят і хрестити дітей.

У перший день Петрового посту починають косити сіно.

Дівчата пускали на воду клечальні вінки — із квітів, які стояли в хаті на Зелені Свята.

Протягом посту віруючі християни щонайменше один раз сповідаються та причащаються.

З 20 червня починали білити полотно й прядиво, а також поратися біля конопель

20 червня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує.Якщо цього не робити, протягом року будуть переслідувати нещастя.

Не бажано ходити на кладовище та турбувати предків.

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