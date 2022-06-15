Коли день ангела Марії у 2022 році? Вітання у віршах
День ангела Марії 2022 (іменини Марії) за православним календарем святкують:
- у січні: 8, 12, 31 числа;
- у лютому: 8, 19, 25 числа;
- у березні: 2, 20 числа;
- у квітні: 2, 14, 17, 21, 25 числа;
- у травні: 10, 17 числа;
- у червні: 5, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 25 числа;
- у липні: 17, 25 числа;
- у серпні: 4, 18, 22, 24 числа;
- у вересні: 8, 21, 28 числа;
- у жовтні: 2, 11, 21 числа;
- у листопаді: 11, 15 числа.
Якщо у вас є знайомі або близькі вам люди з ім’ям Марія, обов’язково привітайте їх з Днем ангела Марії.
Значення імені Марія
Ім’я Марія має давньогрецьке походження і в перекладі з давньогрецької мови має кілька значень – відкинута, гірка, сумна. Охарактеризувати Марію можна як дуже добру, спокійну, ніжну та умиротворену дівчину, водночас вона дуже тендітна і її досить легко образити. Марія це не та людина, яка спокійно чує критику на свою адресу, а навпаки, навіть із найменшим зауваженням їй дуже важко впоратися. Але також вона завжди вміє постояти за себе і не дати в образу, навіть коли їй дуже важко. Марія дуже відповідальна, як у дитинстві, так і вже у дорослому житті і завжди намагається доводити розпочате до кінця. Її навіть можна назвати кар’єристкою, хоч їй і складно шукати себе та своє покликання. Іноді це може забрати багато часу. Основним життєвим пріоритетом для Марії є сім’я.
Привітання з Днем ангела Марії у віршах
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З Днем ангела Марії хочу тебе привітати,
І теплі слова тобі відправити,
Нехай буде все бажане можливо,
І навіть солодке після 6-ї вечора завжди можна!
Нехай буде життя наповнене добрим,
Не забувай, що з тобою поруч потрібні, і ми всі зможемо,
А всі перешкоди нехай тебе оминають,
А ти завжди залишайся такою ж ніжною, доброю, не іншою!
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День ангела Марії сьогодні настав,
Бажаю я, щоб янгол твій завжди тебе любив,
Дбав, зберігав, і навіть зігрівав,
Від усіх негараздів та бід тебе оберігав!
Нехай кожен новий день приносить щастя,
Нехай у дім твій ніколи не приходить негода,
Нехай найпотрібніші завжди будуть поруч,
І будуть для тебе найпотрібнішим зарядом!
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З Днем ангела Марії тебе я вітаю,
І щиро від щирого серця тобі бажаю,
Завжди й у всьому бути досконалою,
І близьким людям найдорожчою!
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З Днем ангела Марії хочу тебе привітати,
Серцеві слова привітання надіслати,
Бажаю я завжди тобі від щастя посміхатися,
У турботі та любові найближчих завжди купатися!