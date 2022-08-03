Когда день ангела Марии в 2022 году? Поздравления в стихах
День ангела Марии 2022 (именины Марии) по православному календарю празднуют:
- в январе: 8, 12, 31 числа;
- в феврале: 8, 19, 25 числа;
- в марте: 2, 20 числа;
- в апреле: 2, 14, 17, 21, 25 числа;
- в мае: 10, 17числа;
- в июне: 5, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 25 числа;
- в июле: 17, 25 числа;
- в августе: 4, 18, 22, 24 числа;
- в сентябре: 8, 21, 28 числа;
- в октябре: 2, 11, 21 числа;
- в ноябре: 11, 15 числа.
Если у вас есть знакомые или близкие вам люди с именем Мария, то обязательно поздравьте их с Днем ангела Марии.
Значение имени Мария
Имя Мария имеет древнегреческое происхождение и в переводе с древнегреческого языка имеет несколько значений — “отвергнутая”, “горькая”, “печальная”.
Охарактеризовать Марию можно как очень добрую, спокойную, нежную и умиротворенную девушку, в то же время она очень хрупкая и ее достаточно легко обидеть. Мария это не тот человек, который спокойно слышит критику в свой адрес, а наоборот, даже с самым мелким замечанием ей очень тяжело справиться. Но также, она всегда умеет постоять за себя и не дать в обиду, даже когда ей очень тяжело. Мария очень ответственная, как в детстве, так и уже во взрослой жизни и всегда старается доводить начатое до конца. Её даже можно назвать карьеристкой, хоть ей и сложно искать себя и свое призвание. Порой это может занять много времени. Основным жизненным приоритетом для Марии является семья.
Поздравление с Днем ангела Марии в стихах
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С Днем ангела Марии хочу тебя поздравить,
И теплые слова тебе отправить,
Пусть будет все желанное возможно,
И даже сладкое после 6 вечера всегда можно!
Пусть будет жизнь наполнена хорошим,
Не забывай, что с тобою рядом нужные, и мы все сможем,
А все препятствия пускай тебя обходят стороной,
А ты всегда оставайся такой же нежной, доброй, не другой!
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День ангела Марии сегодня наступил,
Желаю я, чтоб ангел твой всегда тебя любил,
Заботился, хранил, и даже согревал,
От всех невзгод и бед тебя оберегал!
Пусть каждый новый день приносит счастье,
Пусть в дом твой никогда не приходит ненастье,
Пусть самые нужные всегда будут рядом,
И будут для тебя самым нужным зарядом!
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С Днем ангела Марии тебя я поздравляю,
И искренне от всей души тебе желаю,
Всегда и во всем быть совершенной,
И близким людям самой драгоценной!
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С Днем ангела Марии хочу тебя поздравить,
Сердечные слова поздравления отправить,
Желаю я всегда тебе от счастья улыбаться,
В заботе и любви самых близких всегда купаться!
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