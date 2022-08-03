Когда день ангела Марии в 2022 году? Поздравления в стихах

День ангела Марии 2022 (именины Марии) по православному календарю празднуют:

в январе: 8, 12, 31 числа;

в феврале: 8, 19, 25 числа;

в марте: 2, 20 числа;

в апреле: 2, 14, 17, 21, 25 числа;

в мае: 10, 17числа;

в июне: 5, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 25 числа;

в июле: 17, 25 числа;

в августе: 4, 18, 22, 24 числа;

в сентябре: 8, 21, 28 числа;

в октябре: 2, 11, 21 числа;

в ноябре: 11, 15 числа.

Если у вас есть знакомые или близкие вам люди с именем Мария, то обязательно поздравьте их с Днем ангела Марии.

Значение имени Мария

Имя Мария имеет древнегреческое происхождение и в переводе с древнегреческого языка имеет несколько значений — “отвергнутая”, “горькая”, “печальная”.

Охарактеризовать Марию можно как очень добрую, спокойную, нежную и умиротворенную девушку, в то же время она очень хрупкая и ее достаточно легко обидеть. Мария это не тот человек, который спокойно слышит критику в свой адрес, а наоборот, даже с самым мелким замечанием ей очень тяжело справиться. Но также, она всегда умеет постоять за себя и не дать в обиду, даже когда ей очень тяжело. Мария очень ответственная, как в детстве, так и уже во взрослой жизни и всегда старается доводить начатое до конца. Её даже можно назвать карьеристкой, хоть ей и сложно искать себя и свое призвание. Порой это может занять много времени. Основным жизненным приоритетом для Марии является семья.

Поздравление с Днем ангела Марии в стихах

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С Днем ангела Марии хочу тебя поздравить,

И теплые слова тебе отправить,

Пусть будет все желанное возможно,

И даже сладкое после 6 вечера всегда можно!

Пусть будет жизнь наполнена хорошим,

Не забывай, что с тобою рядом нужные, и мы все сможем,

А все препятствия пускай тебя обходят стороной,

А ты всегда оставайся такой же нежной, доброй, не другой!

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День ангела Марии сегодня наступил,

Желаю я, чтоб ангел твой всегда тебя любил,

Заботился, хранил, и даже согревал,

От всех невзгод и бед тебя оберегал!

Пусть каждый новый день приносит счастье,

Пусть в дом твой никогда не приходит ненастье,

Пусть самые нужные всегда будут рядом,

И будут для тебя самым нужным зарядом!

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С Днем ангела Марии тебя я поздравляю,

И искренне от всей души тебе желаю,

Всегда и во всем быть совершенной,

И близким людям самой драгоценной!

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С Днем ангела Марии хочу тебя поздравить,

Сердечные слова поздравления отправить,

Желаю я всегда тебе от счастья улыбаться,

В заботе и любви самых близких всегда купаться!

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