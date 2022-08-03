Коли день ангела Марії у 2022 році? Вітання у віршах

День ангела Марії 2022 (іменини Марії) за православним календарем святкують:

у січні: 8, 12, 31 числа;

у лютому: 8, 19, 25 числа;

у березні: 2, 20 числа;

у квітні: 2, 14, 17, 21, 25 числа;

у травні: 10, 17 числа;

у червні: 5, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 25 числа;

у липні: 17, 25 числа;

у серпні: 4, 18, 22, 24 числа;

у вересні: 8, 21, 28 числа;

у жовтні: 2, 11, 21 числа;

у листопаді: 11, 15 числа.

Якщо у вас є знайомі або близькі вам люди з ім’ям Марія, обов’язково привітайте їх з Днем ангела Марії.

Значення імені Марія

Ім’я Марія має давньогрецьке походження і в перекладі з давньогрецької мови має кілька значень – відкинута, гірка, сумна. Охарактеризувати Марію можна як дуже добру, спокійну, ніжну та умиротворену дівчину, водночас вона дуже тендітна і її досить легко образити. Марія це не та людина, яка спокійно чує критику на свою адресу, а навпаки, навіть із найменшим зауваженням їй дуже важко впоратися. Але також вона завжди вміє постояти за себе і не дати в образу, навіть коли їй дуже важко. Марія дуже відповідальна, як у дитинстві, так і вже у дорослому житті і завжди намагається доводити розпочате до кінця. Її навіть можна назвати кар’єристкою, хоч їй і складно шукати себе та своє покликання. Іноді це може забрати багато часу. Основним життєвим пріоритетом для Марії є сім’я.

Привітання з Днем ангела Марії у віршах

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З Днем ангела Марії хочу тебе привітати,

І теплі слова тобі відправити,

Нехай буде все бажане можливо,

І навіть солодке після 6-ї вечора завжди можна!

Нехай буде життя наповнене добрим,

Не забувай, що з тобою поруч потрібні, і ми всі зможемо,

А всі перешкоди нехай тебе оминають,

А ти завжди залишайся такою ж ніжною, доброю, не іншою!

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День ангела Марії сьогодні настав,

Бажаю я, щоб янгол твій завжди тебе любив,

Дбав, зберігав, і навіть зігрівав,

Від усіх негараздів та бід тебе оберігав!

Нехай кожен новий день приносить щастя,

Нехай у дім твій ніколи не приходить негода,

Нехай найпотрібніші завжди будуть поруч,

І будуть для тебе найпотрібнішим зарядом!

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З Днем ангела Марії тебе я вітаю,

І щиро від щирого серця тобі бажаю,

Завжди й у всьому бути досконалою,

І близьким людям найдорожчою!

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З Днем ангела Марії хочу тебе привітати,

Серцеві слова привітання надіслати,

Бажаю я завжди тобі від щастя посміхатися,

У турботі та любові найближчих завжди купатися!

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