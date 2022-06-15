Коли день ангела Валерії у 2022 році? Вітання у віршах
День ангела Валерії 2022 (іменини Валерії) за православним календарем святкують 20 червня та 6 травня.
Не забудьте цього дня привітати всіх своїх друзів та знайомих з Днем ангела Валерії. Зробити це можна по телефону, при особистій зустрічі, привітанням з Днем ангела Валерії у віршах або картинках.
День ангела Валерії святкують саме 20 червня, оскільки цього дня у церкві вшановують пам’ять святої мучениці Валерії, яка постраждала через свою віру під час гонінь на християн у Римській імперії.
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Значення імені Валерія
Найкращим словом, щоб охарактеризувати, Валерію – буде непередбачуваність. Адже Валерія і справді дуже непередбачувана дівчина. Іноді її настрій також часто змінюється, як і примхлива погода. Валерія дуже винахідлива та творча особистість, любить незвичайні захоплення та обожнює домашніх вихованців. Так вона дуже любить радувати близьких і завжди приділяє особливу увагу підбору подарунків для рідних людей.
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Вітання з Днем ангела Валерії у віршах
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З Днем ангела Валерії тебе я вітаю,
І робитиму те, про що сама мрію!
Нехай все погане завжди обходить стороною,
Щоб ніколи не було бажання побути на самоті!
Щоб було багато радісних моментів,
І веселих компанійських експериментів,
Щоб з кожним новим днем,
Всі негаразди були ні по чому!
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У день ангела Валерії привітання приймай,
І в цей день ти собі нічого не забороняй,
Нехай буде все бажане досяжним,
І не буде нічого для тебе недосяжним!
Нехай твої мрії збуваються,
Нехай всі навколо тебе закохуються,
Нехай буде серце наповнене любов’ю,
А в житті зустрічаються добрі люди тільки!
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З днем ангела Валерії поспішаю тебе привітати,
І найтепліші слова побажань тобі надіслати!
Хай ангел охоронець тебе оберігає,
І тільки добрих та добрих людей тобі посилає!
Нехай кожен новий день буде наповнений сонцем,
Хай тільки щастя стукає у твоє віконце,
Нехай думки твої завжди будуть про хороше,
І ніколи не забувай, що в цьому житті все можливе!
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