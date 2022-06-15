День ангела Валерії 2022 (іменини Валерії) за православним календарем святкують 20 червня та 6 травня.

Не забудьте цього дня привітати всіх своїх друзів та знайомих з Днем ангела Валерії. Зробити це можна по телефону, при особистій зустрічі, привітанням з Днем ангела Валерії у віршах або картинках.

День ангела Валерії святкують саме 20 червня, оскільки цього дня у церкві вшановують пам’ять святої мучениці Валерії, яка постраждала через свою віру під час гонінь на християн у Римській імперії.

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Значення імені Валерія

Найкращим словом, щоб охарактеризувати, Валерію – буде непередбачуваність. Адже Валерія і справді дуже непередбачувана дівчина. Іноді її настрій також часто змінюється, як і примхлива погода. Валерія дуже винахідлива та творча особистість, любить незвичайні захоплення та обожнює домашніх вихованців. Так вона дуже любить радувати близьких і завжди приділяє особливу увагу підбору подарунків для рідних людей.

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Вітання з Днем ангела Валерії у віршах

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З Днем ангела Валерії тебе я вітаю,

І робитиму те, про що сама мрію!

Нехай все погане завжди обходить стороною,

Щоб ніколи не було бажання побути на самоті!

Щоб було багато радісних моментів,

І веселих компанійських експериментів,

Щоб з кожним новим днем,

Всі негаразди були ні по чому!

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У день ангела Валерії привітання приймай,

І в цей день ти собі нічого не забороняй,

Нехай буде все бажане досяжним,

І не буде нічого для тебе недосяжним!

Нехай твої мрії збуваються,

Нехай всі навколо тебе закохуються,

Нехай буде серце наповнене любов’ю,

А в житті зустрічаються добрі люди тільки!

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З днем ангела Валерії поспішаю тебе привітати,

І найтепліші слова побажань тобі надіслати!

Хай ангел охоронець тебе оберігає,

І тільки добрих та добрих людей тобі посилає!

Нехай кожен новий день буде наповнений сонцем,

Хай тільки щастя стукає у твоє віконце,

Нехай думки твої завжди будуть про хороше,

І ніколи не забувай, що в цьому житті все можливе!

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