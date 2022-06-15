Когда день ангела Валерии в 2022 году? Поздравления в стихах
Когда день ангела Валерии? День ангела Валерии 2022 (именины Валерии) по православному календарю празднуют 20 июня и 6 мая.
Не забудьте в этот день поздравить всех свои друзе и знакомых с Днем ангела Валерии. Сделать это можно по телефону, при личной встрече, поздравлением с Днем ангела Валерии в стихах или же картинках.
День ангела Валерии празднуют именно 20 июня, так как в этот день в церкви чтят память святой мученицы Валерии, которая пострадала из-за своей веры во время гонений на христиан в Римской империи.
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Значение имени Валерия
Самым подходящим словом, чтобы охарактеризовать, Валерию — будет непредсказуемость. Ведь Валерия и в правду очень непредсказуемая девушка. Порой ее настроение также часто меняется, как и капризная погода. Валерия очень изобретательная и творческая личность, любит необычные увлечения и обожает домашних питомцев. Так она очень любит радовать близких и всегда уделяет особое внимание подбору подарков для родных ей людей.
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Поздравления с Днем ангела Валерии в стихах
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С Днем ангела Валерии тебя я поздравляю,
И делать буду то, о чем сама мечтаю!
Пусть все плохое всегда обходит стороной,
Чтоб никогда не было желания побыть одной!
Чтоб было много радостных моментов,
И веселых компанейских экспериментов,
Чтобы с каждым новым днем,
Все невзгоды были ни по чем!
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В день ангела Валерии поздравления принимай,
И в этот день себе ты ничего не запрещай,
Пусть будет все желанное достижимым,
И не будет ничего для тебя недостижимым!
Пусть твои мечты сбываются,
Пусть все вокруг в тебя влюбляются,
Пусть будет сердце наполнено любовью,
А в жизни встречаются хорошие люди только!
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С днем ангела Валерии спешу тебя поздравить,
И самые теплые слова пожеланий тебе отправить!
Пусть ангел хранитель тебя оберегает,
И только добрых и хороших людей тебе посылает!
Пусть каждый новым день будет наполнен солнцем,
Пусть только счастье стучится в твое оконце,
Пусть мысли твои всегда будут о хорошем,
И никогда не забывай, что в этой жизни все возможно!
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