19 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

19 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День батька та День медичного працівника. Крім того, 19 червня вшановують усіх святих. Які свята 19 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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19 червня ― свята:

День медичного працівника в Україні відзначаються 19 червня у 2022 році. Свято відзначають у кожну третю неділю червня, тому воно щороку змінює дату проведення. День медпрацівників заснований в СРСР у 80-х роках ХХ століття, проте в Україні його затверджено Указом Президента України «Про День медичного працівника» від 3 червня 1994 р. № 281/94. До переліку педпрацівників, які вважають свято професійним відносять лікарів та лікарок, медсестер та медбратів, акушерів та акушерок, санітарів та санітарок, лаборантів та лаборанток ― усіх, хто приймає безпосередню участь в забезпеченні лікування людей. В 2022 році це свято має особливе значення, тому що медпрацівники працювали місяцями майже не повертаючись додому з 24 лютого, відколи почалось повномасштабне вторгнення росії в Україну. Лікарі оперували українців, які постраждали від обстрілів під обстрілами та получили травми.

День батька святкують щороку в третю неділю червня. У 2022 році День батька припадає на 19 червня. Свято виникло в США в 1909 році, коли й було вперше відсвятковано. В Україні День батька є офіційним святом, яке щорічно відзначається в третю неділю червня відповідно до Указу Президента України №274/2019, «З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей» від 18 травня 2019 року. До цього святкування Дня батька громадські організації які відстоювали права батьків пропонували проводити у вересні, проте офіційна влада не затверджувала його офіційно незважаючи на ініціативу ще з 2008 року.

Батько ― важлива людина в житті дитини та дорослої людини. Як і мати, це найближчий родич та найближча людина. Він несе відповідальність за дитину разом із матір’ю від її зачаття, своїм прикладом та поведінкою сприяє вихованню й забезпечує сім’ю матеріально й у такий спосіб, щоб був час на стосунки. Для більшості дітей ― батько залишається прикладом для наслідування протягом життя.

День фермера відзначають щороку 19 червня. Свято встановлене указом президента України 18 червня 2020 року. У поясненні до указу говориться, що саме цього дня в Україні в 2003 році був ухвалений закон «Про фермерське господарство». Також в документі сказано, що в країні зараз налічується 47 тисяч фермерських господарств або 62% від загальної кількості сільгосппідприємств.

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19 червня ― церковні свята:

День усіх святих;

День усіх святих завершує весняні свята а також, на наступний день після Дня усіх святих починається піст. У католиків День усіх святих ― 1 листопаду, а у Православній Церкві День усіх святих (або Неділя усіх святих) святкується в першу неділю після П’ятидесятниці, тобто у восьму неділю після Великодня (Пасхи). Це свято завершує коло перехідних свят. День усіх святих у 2022 році православні відзначають 19 червня ― у першу неділю після П’ятидесятниці. Перша згадка про це свято зустрічається в IV столітті, а в 609 р. Римський Папа Боніфацій IV у день Всіх Святих освятив римський Пантеон в честь Богородиці і всіх мучеників. До списку усіх святих спочатку входили 12 апостолів Христа, потім усі апостоли, пізніше до них додалися блаженні та мученики.

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19 червня ― День ангела:

Щороку 19 червня День ангела святкують Георгій, Єгор, Іларіон, Рафаель, Сюзанна та Фекла.

19 червня ― прикмети і традиції:

Різко похолодало ― погода зміниться в кращу сторону.

Якщо тепло і ясно, то зерна буде багато.

Якщо 19 червня бур’яни не вирвати, то в майбутньому доведеться постійно з ними боротися.

Колосся пшениці і жита починають знизу цвісти ― до хорошого урожаю хліба, з середини ― до середнього врожаю, з верхівки ― до неврожаю.

Бджоли рояться ― буде ясний день.

19 червня ― що можна робити, і що не можна робити:

Чоловікам не слід в цей день займатися ремонтом, а жінкам ― рукоділлям.

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

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