18 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День дільничного офіцера поліції. Крім того, 18 червня вшановують Доротея Тірського. Які свята 18 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

Фото – Національна поліція України

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18 червня ― свята:

День дільничного офіцера поліції відзначають 18 червня щороку. 18 червня 1923 року за наказом наркома МВС УРСР в Україні було запроваджено служби дільничних інспекторів. Цей день став професійним святом в 2004 році згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України. Дільничний офіцер поліції ― посадова особа, яка представляє Національну поліцію на визначеній території. Дільничні відповідають за порушення законів на своїй дільниці. Дільничні займаються профілактичними заходами щодо запобігання крадіжкам, правопорушенням та розкриттям злочинів. Від них залежить низка судових рішень, спокій у місцевих спільнотах міст та селах.

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18 червня ― церковні свята:

День пам’яті Блаженного Ігоря, великого князя Чернігівського відзначають 18 червня. Після смерті свого брата Всеволода, який був київським князем, посів київський престол всього на 12 днів. Його видали Ізяславу Мстиславичу переяславському, який після того, як подбав про брата, посів престол Великого князя. Ігор став ченцем у Видубицькому монастирю, потім його перевезли до Переяславу. Після того, як проти Ізяслава виступив брат Ігоря, Святослав Ольгович, юрба знайшла Ігоря, побила його, вбила й знущалася над тілом. Його канонізували вже набагато пізніше його нащадки.

День пам’яті Доротея Тірського ― 18 червня. Доротей ― християнський святий, який вважається мучеником. Доротей был епископом Тіра Фінікійського. При імператорі Діоклетіане та гонінню він переховувався, та повернувся до Тіру після прийняття Міланського едикту імператора Костянтина. Протягом 50 лет він залишався єпископом, проте прийняв мученицьку смерть у період правління Юліана Відступника.

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18 червня ― День ангела:

18 червня День ангела святкують Аполлон, Гавриїл, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор та Федір.

18 червня ― прикмети і традиції:

Гарна погода на день Доротея – буде хороший урожай зерна

Вважалося, якщо виполоти всі бур’яни вранці на Доротея, то вони, за прикметою, більше не з’являться.

18 червня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна довго спати ― можна проспати своє щастя.

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