17 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

17 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою. Крім того, 17 червня вшановують Патріарха Митрофана. Які свята 17 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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17 червня ― свята:

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою відзначають 17 червня щороку. Свято було призначено 1994 року Конвенцією ООН про боротьбу з опустелюванням. Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році й 20 років відзначає Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою. Опустелювання, яке вже набуло глобальних розмірі, розглядається як будь-яка деградація земель. На думку експертів причиною можуть бути як природні, так і антропогенні чинники. Мета створення пам’ятного дня ― звернути увагу людства на наслідки від опустелювання. ООН визначила, що майже ⅓ планети перебуває під загрозою висихання, незважаючи на те, що більша частина планети вкрита океанами та річками. До Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухою щорічно піднімаються важливі аспекти на рівні ООН та органів у країнах, які відповідають за проведення пам’ятної дати.

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17 червня ― церковні свята:

День пам’яті святого Митрофана, патріарха Цареградського відзначається 17 червня щороку. Митрофан жив у першій половині IV століття. Його батько був рідним братом римського імператора Проба, проте він увірував у Христа. Спочатку імператор про це не знав, проте скоро дізнався про інтереси племінників і брата. Під час гонінь християн святий Дометій з двома своїми синами втік із Риму, й відправився до Візантії. На його щастя, після смерті єпископа Тита Дометій був зведений у сан єпископа.

Одного разу до Візантії прибув імператор Костянтин Великий. На той час син Дометія Митрофан став на місце батька єпископом Візантійським. Побачивши святість життя і мудрість святого Митрофана, Костянтин взяв його з собою до Риму. Незабаром Костянтин Великий переніс столицю з Риму до Візантії і перевів туди святителя Митрофана у якості вже Патріарха.

Митрофан став першим Патріархом Константинопольським, його роль у розповсюдженні християнства в імперії не можна переоцінити. Після смерті його мощі вважали святими. Мощі його покояться в Константинополі, в храмі, спорудженому в його пам’ять.

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17 червня ― День ангела:

Щороку 17 червня іменини святкують Єлизар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа та Софія.

17 червня ― прикмети і традиції:

На Митрофана прийнято удобрювати землю;

Якщо сьогодні весь день спекотно, то буде негода;

Коли молилися, то просили дощу, щоб гарно проросло все посаджене.

17 червня ― що можна робити і чого не можна робити:

Не можна влаштовувати гучних гулянок;

Не можна жінкам самим ходити на ярмарки і в ліс.

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