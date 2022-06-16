16 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

16 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день сімейних грошових переказів. Крім того, 16 червня вшановують Лукіліана. Які свята 16 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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16 червня ― свята:

Міжнародний день сімейних грошових переказів;

Всесвітній день морських черепах

Міжнародний день сімейних грошових переказів святкують 16 червня щорічно. Вперше свято було відзначено в 2015 році. Свято було створено за ініціативи Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку при ООН, яка займається мобілізацією фінансових ресурсів з метою збільшення виробництва продовольства і поліпшення становища з харчуванням бідних груп населення в країнах, що розвиваються. 16 червня 2015 року відбулося відкриття п’ятого Глобального форуму по грошовим переказам і розвитку в Мілані. На ньому було понад 400 політиків, і у промові, яка відкривала захід було сказано про свято. Щорічне святкування Міжнародного дня сімейних грошових переказів затверджено резолюцією ООН GC 38/Resolution 189. Економісти таким чином хотіли підкреслити важливість тих переказів грошей, які здійснюють члени сімей на заробітках, для економіки окремих країн та загалом економіки світу.

Всесвітній день морських черепах відзначають 16 червня у 2022 році. Створення свята ― заслуга провідної в світі незалежної природоохоронної організації WWF. Активісти хотіли звернути увагу на жахливий вплив сучасного забруднення на екосистеми й знищення черепах ― важливої ланки цією екосистеми. Деякі види черепах можуть жити близько ста років, проте екологічний стан морів та океанів знижує їх.

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16 червня ― церковні свята:

День пам’яті мученика Лукіліана та іже з ним відзначають 16 червня. Лукілліан був язичницьким жерцем при римському імператорі Авреліані. Він вірою й правдою служив імператору й досягнув висот в касті жерців. Проте у похилому віці він дізнався про християнство та захопився ним. Проте іудеї дізналися про нове захоплення Лукіліана й видали його особисто воєначальнику Нікомідії ― Сильвану. Святий Лукілліан відмовився від язичництва, тому його піддали тортурам ― побили палицями й зламали половину кісток у тілі, після цього кинули до темниці. Там він познайомився з чотирма іншими християнами ― Клавдієм, Іпатієм, Павлом і Діонісієм. Правитель засудив їх до смертної кари. Чотирьох вбили мечем, а Лукіліана розіп’яли на хресті. Свята Павла, яка співчувала святим та приносила їжу Лукіліану, потрапила на очі солдатам і також була страчена.

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16 червня ― День ангела:

Щороку 16 червня День ангела святкують Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло та Юліан.

16 червня ― прикмети й традиції:

Сьогодні можна починати копати криницю. За традицію можна вдало вибрати місце. Якщо покласти чавунну сковороду догори дном а зранку вона буде волога всередині ― це вдале місце.

16 червня ― що можна робити і чого не можна робити:

Заборонено пиячити;

Не можна працювати у полі ― треба дати землі відпочити.

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