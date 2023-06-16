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Какой сегодня праздник 16 июня

16.06.2023

16 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день семейных денежных переводов. Кроме того, 16 июня чествуют Лукилиана. Какие праздники 16 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

16 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

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16 июня ― праздники:

  • Международный день семейных денежных переводов;

Международный день семейных денежных переводов отмечается 16 июня ежегодно. Впервые праздник был отмечен в 2015 году. Праздник был создан по инициативе Международного фонда сельскохозяйственного развития при ООН, который занимается мобилизацией финансовых ресурсов с целью увеличения производства продовольствия и улучшения положения с питанием бедных групп населения в развивающихся странах. 16 июня 2015 состоялось открытие пятого Глобального форума по денежным переводам и развитию в Милане. На нем было более 400 политиков, и в речи, которая открывала мероприятие, было сказано о празднике. Ежегодное празднование Международного дня семейных денежных переводов утверждено резолюцией ООН GC 38/Resolution 189. Экономисты таким образом хотели подчеркнуть важность переводов денег, которые осуществляют члены семей на заработках, для экономики отдельных стран и в целом экономики мира.

16 июня ― церковные праздники:

День памяти мученика Лукилиана и иже с ним отмечают 16 июня. Лукиллиан был языческим жрецом при римском императоре Аврелиане. Он верой и правдой служил императору и достиг высот в касте жрецов. Однако в преклонном возрасте он узнал о христианстве и увлекся им. Однако иудеи узнали о новом захвате Лукилиана и издали его лично военачальнику Никомидии Сильвану. Святой Лукиллиан отказался от язычества, поэтому его подвергли пыткам – избили палками и сломали половину костей в теле, после чего бросили в темницу. Там он познакомился с четырьмя другими христианами ― Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием. Правитель приговорил их к смертной казни. Четверых убили мечом, а Лукилиана распяли на кресте. Святая Павла, которая сочувствовала святым и приносила пищу Лукилиану, попала на глаза солдатам и была казнена.

16 июня ― День ангела:

Каждый год 16 июня День ангела празднуют Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.

16 июня ― приметы и традиции:

Сегодня можно начинать копать колодец. По традиции можно удачно выбрать место. Если положить чугунную сковороду вверх дном, а утром она будет влага внутри ― это удачное место.

16 июня ― что можно делать и чего нельзя делать:

  • Запрещено пьянствовать;
  • Нельзя работать в поле ― надо дать земле отдохнуть.

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