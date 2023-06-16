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Яке сьогодні свято 16 червня

16.06.2023

16 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день сімейних грошових переказів. Крім того, 16 червня вшановують Лукіліана. Які свята 16 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

16 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

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16 червня ― свята:

  • Міжнародний день сімейних грошових переказів;

Міжнародний день сімейних грошових переказів святкують 16 червня щорічно. Вперше свято було відзначено в 2015 році. Свято було створено за ініціативи Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку при ООН, яка займається мобілізацією фінансових ресурсів з метою збільшення виробництва продовольства і поліпшення становища з харчуванням бідних груп населення в країнах, що розвиваються. 16  червня 2015 року відбулося відкриття п’ятого Глобального форуму по грошовим переказам і розвитку в Мілані. На ньому було понад 400 політиків, і у промові, яка відкривала захід було сказано про свято.  Щорічне святкування Міжнародного дня сімейних грошових переказів затверджено резолюцією ООН GC 38/Resolution 189. Економісти таким чином хотіли підкреслити важливість тих переказів грошей, які здійснюють члени сімей на заробітках, для економіки окремих країн та загалом економіки світу.

16 червня ― церковні свята:

День пам’яті мученика Лукіліана та іже з ним відзначають 16 червня. Лукілліан був язичницьким жерцем при римському імператорі Авреліані. Він вірою й правдою служив імператору й досягнув висот в касті жерців. Проте у похилому віці він дізнався про християнство та захопився ним. Проте іудеї дізналися про нове захоплення Лукіліана й видали його особисто воєначальнику Нікомідії ― Сильвану. Святий Лукілліан відмовився від язичництва, тому його піддали тортурам ― побили палицями й зламали половину кісток у тілі, після цього кинули до темниці. Там він познайомився з чотирма іншими християнами ― Клавдієм, Іпатієм, Павлом і Діонісієм. Правитель засудив їх до смертної кари. Чотирьох вбили мечем, а Лукіліана розіп’яли на хресті. Свята Павла, яка співчувала святим та приносила їжу Лукіліану, потрапила на очі солдатам і також була страчена.

16 червня ― День ангела:

Щороку 16 червня День ангела святкують Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло та Юліан.

16 червня ― прикмети й традиції:

Сьогодні можна починати копати криницю. За традицію можна вдало вибрати місце. Якщо покласти чавунну сковороду догори дном а зранку вона буде волога всередині ― це вдале місце.

16 червня ― що можна робити і чого не можна робити:

  • Заборонено пиячити;
  • Не можна працювати у полі ― треба дати землі відпочити.

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