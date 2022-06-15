15 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

15 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День защиты пожилых людей. Кроме того, 15 июня чествуют святого Никифора. Какие праздники 15 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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15 июня ― праздники:

День защиты пожилых людей;

Всемирный день ветра.

День защиты пожилых людей отмечают 15 июня. Официальный день создан решением Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2011 года резолюцией №66/127. Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей создан для того, чтобы привлечь внимание к отношению на всех уровнях и во всех инстанциях к пожилым людям. Имеет место злоупотребление их работой, низкая оплата труда, пенсия, низкий уровень медицинского обслуживания. ООН ежегодно проводит мониторинг и организует мероприятия, на которых информирует сообщество об имеющихся проблемах. Международные и локальные организации пытаются действовать, чтобы бороться со всеми проблемами. Однако одна проблема пока не преодолена ― в развивающихся странах худшие условия для проживания пожилых людей.

Всемирный День ветра отмечается 15 июня в мире. Цель этого праздника ― повышение понимания у общества потенциала и неисчерпаемости ветровых ресурсов и положительных эффектов, которые дает использование возобновляемых источников энергии. Как известно, сейчас величайшее достижение в использовании энергии ветра у Нидерландов. Также, эта страна снизила вредные выбросы в воздух и эффективно использует солнечную энергию.

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15 июня ― церковные праздники:

По народному календарю 15 июня ― День Никифора, или Вьюн. Православные верующие чествуют святителя Никифора исповедника, Патриарха Константинопольского. Он очень многое сделал для церкви, противостоял ересям и вдохновил многих людей. Считается, что после смерти его мощи стали нетленными, и долгое время были на хранении в Византии. В этот день поздравляют пары, которые вступили в брак в течении текущего года. Хозяйки украшали дома веночками из березовых веточек, а к обеду обязательно пекли каравай.

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15 июня ― День ангела:

15 июня День ангела ежегодно празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна и Юлиана.

15 июня ― приметы и традиции:

Воробьи дерутся и играют ― ожидай хорошей погоды в ближайшее время;

Дождь пошел ― хороший урожай конопли и льна.

Закат утопает в облаках ― на следующую неделю будет дождь.

15 июня ― что можно делать и чего нельзя:

Нельзя ходить в лес;

Нельзя готовить громкие вечеринки.

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