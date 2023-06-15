Яке сьогодні свято 15 червня, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 15 червня

15 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День захисту людей похилого віку. Крім того, 15 червня вшановують святого Никифора. Які свята 15 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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15 червня ― свята:

День захисту людей похилого віку;

Всесвітній День вітру.

День захисту людей похилого віку відзначають 15 червня. Офіційний день створено рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 19-го грудня 2011-го року резолюцією №66/127. Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей створений для того, аби привенути увагу до ставлення на всіх рівнях та у всіх інстанціях до людей похилого віку. Має місце зловживання їх роботою, низька оплата праці, пенсія, низький рівень медичного обслуговування. ООН щороку проводить моніторинг та організовує заходи, на яких інформує спільноту про наявні проблеми. Міжнародні та локальні організації намагаються діяти, щоб боротися із усіма негараздами. Проте одна проблема поки не подолана ― у країнах, що розвиваються найгірші умови для проживання людей похилого віку.

Всесвітній День вітру святкують 15 червня у світі. Мета цього свята ― підвищення розуміння у суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає використання відновлюваних джерел енергії. Як відомо, зараз найбільше досягнення у використання енергії вітру у Нідерландів. Також, ця країна зменшила шкідливі викиди у повітря та ефективно використовує сонячну енергію.

15 червня ― церковні свята:

За народним календарем 15 червня ― День Никифора, або В’юн. Православні віряни вшановують святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського. Він дуже багато зробив для церкви, протистояв єресям та надихнув багато людей. Вважаєтья, що після смерті його мощі стали нетлінними, і довгий час були на зберіганні у Візантії. Цього дня вітали пари, що поєднувалися шлюбом поточного року. Господині прикрашали будинки віночками з березових гілочок, а до обіду обов’язково пекли коровай.

15 червня ― День ангела:

15 червня День ангела щороку святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна та Юліана.

15 червня ― прикмети і традиції:

Горобці б’ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом;

Дощ пішов ― хороший урожай конопель та льону.

Захід сонця потопає в хмарах ― наступний тиждень буде дощити.

15 червня ― що можна робити і чого не можна:

Не можна ходити в ліс;

Не можна готувати гучні вечірки

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