Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 17 червня 2022 року. Як правильно провести день? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 17 червня 2022 року від експертів СТБ.

Овен

Добре починати здійснення будь-яких задумів. Імпульс, якого ви надасте справам у цей день, буде підтримувати їх протягом усього місяця. Цілеспрямовано витрачайте сили. На цей день рекомендується призначити основні вкладення ― це дасть максимальний ефект.

Телець

Якщо вам вдасться уникнути скандалів і неприємних несподіванок, добре накопичувати зобов’язання. Це день, коли людина здатна об’єктивно оцінити свої можливості. Уникайте скандалів! Плани бажано привести у відповідність з реальністю. Поменьше емоцій!

Близнюки

Хороший день для розвитку партнерських відносин, зміцнення зв’язків і контактів. Продуктивними виявляться поїздки, переговори. Договори, укладені в цей день здебільшого матимуть хороші перспективи. День розширення зв’язків і зміцнення авторитету!

Рак

День покаже, наскільки ваші починання виявилися для вас природними і гармонійними. Слід проаналізувати причини дискомфорту і виявити шляхи їх усунення. День гармонійного розширення сфер діяльності та закріплення напрацьованих позицій.

Лев

Добре здійснювати дії, спрямовані на обробку результатів праці. День надає можливість здійснити радикальні зміни в долі! Треба всього лише зробити висновки з допущених помилок. День накопичення досвіду і мудрості. Менше емоцій!

Діва

Цей день сприятливий для спілкування. Життєвий потенціал на високому рівні. Не виключена поява впливових людей, які нададуть допомогу в ваших починаннях. Успіх можливий у справах, що вимагають індивідуального підходу і внутрішньої зосередженості.

Терези

Несприятливий день. Імовірні спокуси плоті, потурання своїм примхам, помилки при оформленні документів, труднощі в навчанні і викладацькій діяльності. По змозі скоротіть спілкування з оточенням ― можливі негативний вплив чи провокація.

Скорпіон

Уважно поставтеся до фінансових операцій, витрат, покупок. Усіляко уникайте з’ясування стосунків з близькими людьми і партнерами по роботі. Вперто, нікуди не збочуючи і не звертаючи уваги на можливі ускладнення та розчарування, ідіть до поставленої мети. Ваша завзятість і виняткова працездатність принесуть свої плоди.

Стрілець

За допомогою друзів або ділових партнерів ви зможете отримати привабливі пропозиції, які допоможуть вам знайти нові джерела заробітку або змінити сферу діяльності. Слід дуже добре і детально все обдумати: домогтися успіху буде не так просто.

Козеріг

В особистому житті можливий успіх, проте зірки не радять прагнути виділитися або поставити свою думку вище думки партнера. Схильність до порядку, яка доходила часом до педантизму, може ускладнити взаємини з протилежною статтю.

Водолій

День перевірить, наскільки ваші ділові якості відповідають дійсності. День дії! Здійснюються заповітні мрії, а плани набувають реальних обрисів. Ви зможете долати бар’єри нерозуміння, знаходити точки примирення.

Риби

Період активної боротьби і протистояння. Будьте уважні до свого здоров’я. Будь-які перевантаження, робота, що межує зі самозреченням, як, втім, і потурання своїм слабкостям, можуть згубно позначитися на здоров’ї. Імовірне різке погіршення самопочуття.

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