17 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

17 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Кроме того, 17 июня чествуют Патриаха Митрофана. Какие праздники 17 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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17 июня ― праздники:

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечают ежегодно 17 июня. Праздник был назначен в 1994 году Конвенцией ООН о борьбе с опустыниванием. Украина присоединилась к Конвенции в 2002 году и 20 лет отмечает Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Опустынивание, которое уже приобрело глобальный размер, рассматривается как любая деградация земель. По мнению экспертов, причиной могут быть как природные, так и антропогенные факторы. Цель создания памятного дня ― обратить внимание человечества на последствия от опустынивания. ООН определила, что почти ⅓ планеты находится под угрозой высыхания, несмотря на то, что большая часть планеты покрыта океанами и реками. Во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой ежегодно поднимаются важные аспекты на уровне ООН и органов в странах, отвечающих за проведение памятной даты.

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17 июня ― церковные праздники:

День памяти святого Митрофана, патриарха Цареградского, отмечается 17 июня ежегодно. Митрофан жил в первой половине IV столетия. Его отец был родным братом римского правителя Проба, но он уверовал во Христа. Сначала император об этом не знал, однако вскоре узнал интересы племянников и брата. Во время гонений христиан святой Дометий с двумя сыновьями бежал из Рима и отправился в Византию. К его счастью, после смерти епископа Тита Дометий был возведен в сан епископа.

Однажды в Византию прибыл император Константин Великий. К тому времени сын Дометия Митрофан стал епископом Византийским на месте отца. Увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, Константин взял его с собой в Рим. Вскоре Константин Великий перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана в качестве Патриарха.

Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским, его роль в распространении христианства в империи нельзя переоценить. После смерти его мощи считали святыми. Мощи его покоятся в Константинополе, в храме, возведенном в его память.

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17 июня ― День ангела:

Ежегодно 17 июня именины празднуют Елизарь, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа и София.

17 июня ― приметы и традиции:

На Митрофана принято удобрять землю;

Если сегодня весь день жарко, то будет ненастье;

Когда молились, просили дождя, чтобы хорошо проросло все посаженное.

17 июня ― что можно делать и чего нельзя делать:

Нельзя устраивать громкие гулянья;

Нельзя женщинам самим ходить на ярмарки и в лес.

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