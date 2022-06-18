18 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День участкового офицера полиции. Кроме того, 18 июня чествуют Доротея Тирского. Какие праздники 18 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

Фото — Національна поліція України

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18 июня ― праздники:

День участкового офицера полиции отмечают 18 июня каждый год. 18 июня 1923 года по приказу наркома МВД УССР в Украине была введена служба участковых инспекторов. Этот день стал профессиональным праздником в 2004 году, согласно приказу Министра внутренних дел Украины. Участковый офицер полиции ― должностное лицо, представляющее Национальную полицию на определенной территории. Участковые отвечают за нарушение законов на своем участке. Участковые занимаются профилактическими мерами по предотвращению краж, правонарушений и раскрываемости преступлений. От них зависит ряд судебных решений, спокойствие в местных сообществах городов и селах.

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18 июня ― церковные праздники:

День памяти Блаженного Игоря, князя Черниговского, отмечают 18 июня. После смерти брата Всеволода, который был киевским князем, занял киевский престол всего на 12 дней. Его выдали Изяславу Мстиславичу переяславскому, который после того, как позаботился о брате, занял престол Великого князя. Игорь стал монахом в Выдубицком монастыре, затем его перевезли в Переяслав. После того, как против Изяслава выступил брат Игоря, Святослав Ольгович, толпа нашла Игоря, избила его, убила и издевалась над телом. Его канонизировали уже гораздо позже его потомки.

День памяти Доротея Тирского ― 18 июня. Доротей ― христианский святой, который считается мучеником. Доротей был епископом Тира Финикийского. При императоре Диоклетиане и гонении он скрывался и вернулся в Тиру после принятия Миланского эдикта императора Константина. В течение 50 лет он оставался епископом, однако принял мученическую смерть в период правления Юлиана Отступника.

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18 июня ― День ангела:

18 июня День ангела празднуют Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордий, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор и Федор.

18 июня ― приметы и традиции:

Хорошая погода на день Доротея ― будет хороший урожай зерна.

Считалось, если выполоть все сорняки утром на Доротея, то они, по примете, больше не появятся.

18 июня ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя долго спать – можно проспать свое счастье.

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