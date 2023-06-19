19 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 19 июня

19 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников. 19 июня чествуют всех святых. Какие праздники 19 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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19 июня ― праздники:

День фермера;

День фермера отмечают каждый год 19 июня. Праздник установлен указом президента Украины 18 июня 2020 года. В пояснении к указу говорится, что именно в этот день в Украине в 2003 году был принят закон «О фермерском хозяйстве». Также в документе говорится, что в стране сейчас насчитывается 47 тысяч фермерских хозяйств или 62% от общего количества сельхозпредприятий.

19 июня ― церковные праздники:

День всех святых завершает весенние праздники, а на следующий день после Дня всех святых начинается пост. У католиков День всех святых – 1 ноября, а в Православной Церкви День всех святых (или Воскресенье всех святых) празднуется в первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть в восьмое воскресенье после Пасхи (Пасхи). Этот праздник завершает круг переходных праздников. День всех святых в 2022 году православные отмечают 19 июня – в первое воскресенье после Пятидесятницы. Первое упоминание об этом празднике встречается в IV веке, а в 609 г. Римский Папа Бонифаций IV в день Всех Святых освятил римский Пантеон в честь Богородицы и всех мучеников. В список всех святых сначала входили 12 апостолов Христа, затем все апостолы, позже к ним прибавились блаженные и мученики.

19 июня ― День ангела:

Каждый год 19 июня День ангела празднуют Георгий, Егор, Илларион, Рафаэль, Сюзанна и Фекла.

19 июня ― приметы и традиции:

Резко похолодало ― погода изменится в лучшую сторону.

Если тепло и ясно ― то зерна будет много.

Если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними сражаться.

Колосья пшеницы и ржи начинают снизу цвести ― к хорошему урожаю хлеба, с середины ― к среднему урожаю, с верхушки – к неурожаю.

Пчелы роятся ― будет ясный день.

19 июня – что можно делать, и что нельзя делать:

Мужчинам не следует в этот день заниматься ремонтом, а женщинам рукоделием.

Нельзя выбрасывать остатки из стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все излишне нуждающимся.

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