Малиновое мороженое: рецепт приготовления

Покроковий рецепт малинового морозива
17.06.2022
Нарешті поціновувачі малини можуть видихнути та бігти на ринок – її сезон настав. А скільки смачних і красивих страв можна приготувати з малиною: клафуті, компоти, смузі і, звичайно ж, морозиво. Як приготувати малинове морозиво? Два простих рецепта ласощів з малини чекають вас в нашому матеріалі.
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Вершкове морозиво з малини
Складові:
- Малина – 300 г
- Вершки 30-33% – 300 мл
- Молоко згущене – 200 мл
Спосіб приготування:
- За допомогою блендера робимо пюре з малини і протираємо через сито (це допоможе позбутися від кісточок).
- Додаємо згущене молоко і ретельно перемішуємо.
- Накриваємо суміш харчовою плівкою і відправляємо в морозилку. Вона повинна частково застигнути, але ще залишатися м’якою.
- Охолоджені вершки збиваємо міксером до густої піни і додаємо туди нашу ягідну суміш. Все разом добре збиваємо, знову накриваємо плівкою і відправляємо в морозильник.
- Щоб наше морозиво вийшло м’яким, слід через годину збити його ще раз.
- Готове морозиво розкласти кульками і прикрасити свіжими ягодами малини. Або поливаємо сиропом на свій смак.
Малиновий сорбет
Складові:
- Малина – 200 г
- Стакан води – 250 мл
- Цукор – ½ склянки
- Сік лайма
Спосіб приготування:
- Насамперед, готуємо сироп. Ставимо на не великий вогонь сотейник з водою і цукром та нагріваємо, поки рідина не стане однорідною.
- Вимикаємо вогонь і чекаємо поки сироп охолоне.
- В цей час малину, за допомогою блендера, робимо пюре з малини та лаймовим соком. Пропускаємо через сито, аби позбутися кісточок.
- Остиглий сироп змішуємо з малиновим пюре до однорідності. Виливаємо суміш у контейнер і ставимо в морозильник.
- А тепер набираємося терпіння, ставимо будильник і кожні 30 хвилин, протягом 2-х годин перемішуємо наш сорбет.
Смачного!
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