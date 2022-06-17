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Покроковий рецепт малинового морозива

17.06.2022

Нарешті поціновувачі малини можуть видихнути та бігти на ринок – її сезон настав. А скільки смачних і красивих страв можна приготувати з малиною: клафуті, компоти, смузі і, звичайно ж, морозиво. Як приготувати малинове морозиво? Два простих рецепта ласощів з малини чекають вас в нашому матеріалі.

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Вершкове морозиво з малини

Малиновое мороженое: рецепт приготовления

Складові:

  • Малина – 300 г
  • Вершки 30-33% – 300 мл
  • Молоко згущене – 200 мл

Спосіб приготування:

  1. За допомогою блендера робимо пюре з малини і протираємо через сито (це допоможе позбутися від кісточок).
  2. Додаємо згущене молоко і ретельно перемішуємо.
  3. Накриваємо суміш харчовою плівкою і відправляємо в морозилку. Вона повинна частково застигнути, але ще залишатися м’якою.
  4. Охолоджені вершки збиваємо міксером до густої піни і додаємо туди нашу ягідну суміш. Все разом добре збиваємо, знову накриваємо плівкою і відправляємо в морозильник.
  5. Щоб наше морозиво вийшло м’яким, слід через годину збити його ще раз.
  6. Готове морозиво розкласти кульками і прикрасити свіжими ягодами малини. Або поливаємо сиропом на свій смак.

Малиновий сорбет

Складові:

  • Малина – 200 г
  • Стакан води – 250 мл
  • Цукор – ½ склянки
  • Сік лайма

Спосіб приготування:

  1. Насамперед, готуємо сироп. Ставимо на не великий вогонь сотейник з водою і цукром та нагріваємо, поки рідина не стане однорідною.
  2. Вимикаємо вогонь і чекаємо поки сироп охолоне.
  3. В цей час малину, за допомогою блендера, робимо пюре з малини та лаймовим соком. Пропускаємо через сито, аби позбутися кісточок.
  4. Остиглий сироп змішуємо з малиновим пюре до однорідності. Виливаємо суміш у контейнер і ставимо в морозильник.
  5. А тепер набираємося терпіння, ставимо будильник і кожні 30 хвилин, протягом 2-х годин перемішуємо наш сорбет.

Смачного!

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