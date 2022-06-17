Малиновое мороженое: рецепт приготовления

Наконец-то любители малины могут выдохнуть и бежать на рынок – её сезон настал. А сколько вкусных и красивых блюд можно приготовить с малиной: клафути, компоты, смузи и, конечно же, мороженое. Как приготовить малиновое мороженое? Два простых рецепта лакомства из малины ждут вас в нашем материале.

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Сливочное мороженое из малины

Ингредиенты:

Малина – 300 г

Сливки 30-33% — 300 мл

Молоко сгущённое – 200 мл

Способ приготовления:

С помощью блендера пюрируем малину и протираем через сито (это поможет избавиться от косточек). Добавляем сгущёнку и тщательно перемешиваем. Накрываем смесь пищевой плёнкой и отправляем в морозилку. Она должна частично застыть, но ещё оставаться мягкой. Охлаждённые сливки взбиваем миксером до густой пены и добавляем туда нашу ягодную смесь. Все вместе хорошо взбиваем, снова накрываем плёнкой и отправляем в морозильник. Чтобы наше мороженое получилось мягким, следует через час взбить его ещё раз. Готовое мороженое разложить шариками и украсить свежими ягодами малины. Или поливаем сиропом на свой вкус.

Малиновый сорбет

Ингредиенты:

Малина – 200 г

Стакан воды – 250 мл

Сахар – ½ стакана

Сок лайма

Способ приготовления:

Первым делом, готовим сироп. Ставим на не большой огонь сотейник с водой и сахаром и нагреваем, пока жидкость не станет однородной. Выключаем огонь и ждём пока сироп остынет. В это время малину, с помощью блендера, пюрируем вместе с соком лайма. Затем пропускаем через сито, чтобы избавиться от косточек. Остывший сироп смешиваем с малиновым пюре до однородности. Выливаем смесь в контейнер и ставим в морозильник. А теперь набираемся терпения, ставим будильник и каждые 30 минут, в течении 2-х часов перемешиваем наш сорбет.

Приятного аппетита!

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