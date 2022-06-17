Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Пошаговый рецепт малинового мороженого

17.06.2022

Наконец-то любители малины могут выдохнуть и бежать на рынок – её сезон настал. А сколько вкусных и красивых блюд можно приготовить с малиной:  клафути, компоты, смузи и, конечно же, мороженое. Как приготовить малиновое мороженое? Два простых рецепта лакомства из малины ждут вас в нашем материале.

Больше по теме: Домашнее мороженое из кефира и бананов

Сливочное мороженое из малины

Малиновое мороженое: рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • Малина – 300 г
  • Сливки 30-33% — 300 мл
  • Молоко сгущённое – 200 мл

Способ приготовления:

  1. С помощью блендера пюрируем малину и протираем через сито (это поможет избавиться от косточек).
  2. Добавляем сгущёнку и тщательно перемешиваем. Накрываем смесь пищевой плёнкой и отправляем в морозилку. Она должна частично застыть, но ещё оставаться мягкой.
  3. Охлаждённые сливки взбиваем миксером до густой пены и добавляем туда нашу ягодную смесь. Все вместе хорошо взбиваем, снова накрываем плёнкой и отправляем в морозильник.
  4. Чтобы наше мороженое получилось мягким, следует через час взбить его ещё раз.
  5. Готовое мороженое разложить шариками и украсить свежими ягодами малины. Или поливаем сиропом на свой вкус.

Малиновый сорбет

Малиновое мороженое: рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • Малина – 200 г
  • Стакан воды – 250 мл
  • Сахар – ½ стакана
  • Сок лайма

Способ приготовления:

  1. Первым делом, готовим сироп. Ставим на не большой огонь сотейник с водой и сахаром и нагреваем, пока жидкость не станет однородной.
  2. Выключаем огонь и ждём пока сироп остынет.
  3. В это время малину, с помощью блендера, пюрируем вместе с соком лайма. Затем пропускаем через сито, чтобы избавиться от косточек.
  4. Остывший сироп смешиваем с малиновым пюре до однородности. Выливаем смесь в контейнер и ставим в морозильник.
  5. А теперь набираемся терпения, ставим будильник и каждые 30 минут, в течении 2-х часов перемешиваем наш сорбет.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Домашнее мороженое: топ-5 простых рецептов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить