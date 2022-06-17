Малиновое мороженое: рецепт приготовления

Пошаговый рецепт малинового мороженого
17.06.2022
Наконец-то любители малины могут выдохнуть и бежать на рынок – её сезон настал. А сколько вкусных и красивых блюд можно приготовить с малиной: клафути, компоты, смузи и, конечно же, мороженое. Как приготовить малиновое мороженое? Два простых рецепта лакомства из малины ждут вас в нашем материале.
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Сливочное мороженое из малины
Ингредиенты:
- Малина – 300 г
- Сливки 30-33% — 300 мл
- Молоко сгущённое – 200 мл
Способ приготовления:
- С помощью блендера пюрируем малину и протираем через сито (это поможет избавиться от косточек).
- Добавляем сгущёнку и тщательно перемешиваем. Накрываем смесь пищевой плёнкой и отправляем в морозилку. Она должна частично застыть, но ещё оставаться мягкой.
- Охлаждённые сливки взбиваем миксером до густой пены и добавляем туда нашу ягодную смесь. Все вместе хорошо взбиваем, снова накрываем плёнкой и отправляем в морозильник.
- Чтобы наше мороженое получилось мягким, следует через час взбить его ещё раз.
- Готовое мороженое разложить шариками и украсить свежими ягодами малины. Или поливаем сиропом на свой вкус.
Малиновый сорбет
Ингредиенты:
- Малина – 200 г
- Стакан воды – 250 мл
- Сахар – ½ стакана
- Сок лайма
Способ приготовления:
- Первым делом, готовим сироп. Ставим на не большой огонь сотейник с водой и сахаром и нагреваем, пока жидкость не станет однородной.
- Выключаем огонь и ждём пока сироп остынет.
- В это время малину, с помощью блендера, пюрируем вместе с соком лайма. Затем пропускаем через сито, чтобы избавиться от косточек.
- Остывший сироп смешиваем с малиновым пюре до однородности. Выливаем смесь в контейнер и ставим в морозильник.
- А теперь набираемся терпения, ставим будильник и каждые 30 минут, в течении 2-х часов перемешиваем наш сорбет.
Приятного аппетита!
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