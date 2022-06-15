Як приготувати домашнє морозиво з полуницею, бананом, апельсином, лимоном або ківі? З йогуртом або вершками – топ-5 простих рецептів від експертів Все буде добре, як приготувати морозиво в домашніх умовах, в нашому матеріалі.

Вершкове морозиво з полуницею

За таким рецептом можна легко заготовити ціле відерце смачного домашнього морозива.

Вершки жирні – 350 мл

Молоко – 250 мл

Полуниця – 600 г

Цукор – 150 г

Яєчний жовток – 6 шт.

Приготування:

У каструлі довести до кипіння вершки і молоко і відразу ж вимкнути. Відсипати 120 г цукру, змішати його з жовтками і збити вінчиком до отримання повітряної маси. Поступово, перемішуючи вінчиком, влити в яєчну масу гаряче молоко. Миску закрити харчовою плівкою. Підігріти до кипіння в мікрохвильовій печі і відправити в морозилку. Полуницю розрізати на четвертинки і посипати цукром. Дати постояти, щоб пустила сік. Коли морозиво охолоне, пересипати в нього полуницю разом із соком і перемішати.

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Морозиво з бананом

Інгредієнти в цьому рецепті розраховані на одну порцію! Пропорційно збільшуйте кількість продуктів з розрахунку на кількість членів сім’ї або гостей.

Домашній йогурт – 4 ст. л.

Банан – 0,5 шт.

Ківі – 1 шт.

Ананас шматочками – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Приготування:

Очистити ківі і банан від шкірки. Шматочки ананаса заморозити. Всі інгредієнти змішати за допомогою блендера. Розлити у форми або чашки і поставити в морозильну камеру на 1–2 години.

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Сорбет з ківі

Найпростіший рецепт морозива з ківі, який можна уявити. Інгредієнти розраховані на 4 порції.

Ківі – 6 шт.

Цукор – півсклянки

Крижана вода – 2 ст. л.

Приготування:

Очистити ківі, нарізати і відправити заморожувати на 2–3 години. Перебити ківі в блендері з цукром, поступово вливаючи крижану воду. За консистенцією морозиво має бути м’яким. Охолодити готову суміш в морозильній камері.

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Апельсинове морозиво в домашніх умовах

У багатьох рецептах пропонують просто додати апельсин до вершкового морозива, а ви приготуйте домашнє йогуртове. Інгредієнти на цілих 8 порцій!

Йогурт – 250 г

М’якоть апельсина – 300 г

Апельсиновий сік – 100 г

Цукор – 1 ч. л.

Приготування:

Ретельно почистити апельсини, видалити цедру і плівочки дольок. Змішати всі зазначені інгредієнти в блендері до густоти і однорідності. Помістити у формочки і відправити в морозильну камеру на 2–3 години.

Лимонне домашнє морозиво з вершків

Інгредієнти на 4 порції.

Вершки 33% – 500 мл

Вода – 450 мл

Лимон – 2 шт.

Цукрова пудра – 300 г

Приготування:

Натерти цедру. Цедру і цукрову пудру залити водою і варити 20 хвилин. Дістати з лимонів м’якоть і перебити в блендері до однорідності. Змішати з остиглою сумішшю цукру і цедри. Збити вершки. Тонкою цівкою влити у вершки лимонну масу, помішуючи. Поставити крем в морозилку і перемішувати щогодини, поки зовсім не замерзне.

Обирайте домашнє морозиво до смаку і тіште себе, рідних і друзів.

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