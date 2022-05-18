18 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят, а також День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Крім того, 18 травня ― день мучениці Ірини Македонської. Які свята 18 травня, що можна робити і чого не можна читайте у матеріалі.

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18 травня ― свята:

Міжнародний день музеїв (ЮНЕСКО);

Міжнародний день вакцини проти ВІЛ;

День боротьби за права кримськотатарського народу;

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу;

День резервіста України.

Міжнародний день музеїв (ЮНЕСКО) засновано 18 травня 1977 року. За цей час до нього долучилося більше 120 країн. Цей день є приводом для підвищення обізнаності про те, наскільки музеї є важливими у розвитку суспільства. Міжнародна Рада Музеїв займається популяризацією роботи музейних установ, організатори щороку готують спеціальну тему для події, що враховує велику кількість країн. Це свято триває день, вихідні, тиждень або навіть місяць.

Міжнародний день вакцини проти ВІЛ відзначають щороку 18 травня на честь створення ліків від однієї з найстрашніших хвороб. Починаючи з 80-х років минулого століття вчені активно працюють над розробкою вакцини проти ВІЛ-інфекції, проте її досі не існує. Втім сотні мільйонів доларів щороку відправляють на створення препаратів. Основна проблема в тому, що вакцину не можна використовувати на тваринах ― вони не заражаються ВІЛ. Міжнародний день вакцини проти ВІЛ організований Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США при Національному інституті охорони здоров’я.

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається щорічно в день депортації кримськотатарського народу 18 травня 1944 року. Верховна Рада України в 2015 році визначила депортацію кримськотатарського народу геноцидом та запровадила 18 травня ― Днем пам’яті. Депортація почалася 18 травня і тривала до початку червня. За офіційними даними радянської влади, були депортовані понад 183 тис. кримських татар, а за татарськими джерелами ― понад 228 тисяч, з яких половина не витримала тяготи депортації й загинула.

День боротьби за права кримськотатарського народу відзначається 18 травня. Після геноциду 1944 року, який здійснювали радянські тоталітарні вожді, в 2014 році путін окупував Кримський півострів та розпочав окупацію частини Донецької та Луганської областей. Із 2014 року активісти відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу після указа В.О. Президента України Олександра Турчинова на честь 70-річчя дня пам’яті депортації кримських татар з Криму.

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День резервіста України відзначають 18 травня. 19 квітня 2019 року пятий Президент України Петро Порошенко вирішив підкреслити важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їхню готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Тому з метою дальшого розвитку сучасних військових традицій, зміцнення патріотичного духу у суспільстві призначив свято на честь українців, які знаходяться в резерві.

18 травня — церковні свята

Великомучениці Ірини Македонської у православній церкві святкують 18 травня. Ірина жила приблизно в 1-2 столітті після народження Христа, і начебто була хрещена учнем апостола Павла. Ірина не тільки прийняла християнство, але й навернула своїх батьків ― правителя одного з міст Македонії та свою матір. Батьком Ірини був Лікіній з міста Мігдонії, він оточив дівчинку слугами-язичниками, проте серед них опинився вчитель Апеліан, який поступово навернув її до своєї віри. Ірина прийняла християнство і вирішила стати нареченою Христа, відмовившись виходити заміж. Лікіній хотів її стратити ― роздерти кіньми, проте на арені коні відмовилися вбивати Ірину. Травмований під час цього Лікіній на очах у людей зцілився, коли звільнив доньку і торкнувся її. Після цих див він також навернувся до християнства. Новий правитель міста Седекій хотів розпиляти Ірину пилкою, проте зламав чотири пилки. А коли тіло Ірини вкрилося кров’ю, здійнялася буря і близько 11 тисяч містян повірили в Бога. Про свою смерть Ірина дізналася від Бога. Вона увійшла в печеру і її завалили камнем. Коли через 4 дні його забрали, то тіла Ірини не знайшли.

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18 травня ― день ангела

18 травня православні християни святкують день імені у таких людей: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерік, Еріка, Єфразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, Сандра.

18 травня ― прикмети і традиції:

Сонячно і ясно ― чекайте на похолодання;

Не чутно співів птахів ― чекайте на погіршення погоди та грозу.

18 травня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна відкладати справи на потім;

Чоловікам не можна працювати у полі.

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