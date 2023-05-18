18 мая 2023: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 18 мая

18 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников, а также День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Кроме того, 18 мая ― день мученицы Ирины Македонской. Какие праздники 18 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

18 мая ― праздники:

Международный день музеев (ЮНЕСКО);

Международный день вакцины против ВИЧ;

День борьбы за права крымскотатарского народа;

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа;

День резервиста;

День вышиванки (2023).

Международный день музеев (ЮНЕСКО) был основан 18 мая 1977 года. За это время к нему приобщилось более 120 стран. Этот день является поводом для повышения осведомленности о том, насколько музеи важны в развитии общества. Международный Совет Музеев занимается популяризацией работы музейных учреждений, организаторы ежегодно готовят специальную тему, учитывая большое количество стран. Этот праздник длится день, выходные, неделю или даже месяц.

Международный день вакцины против ВИЧ отмечают ежегодно 18 мая в честь создания лекарства от одной из самых страшных болезней. Начиная с 80-х годов прошлого века, ученые активно работают над разработкой вакцины против ВИЧ-инфекции, однако ее до сих пор не существует. Все же сотни миллионов долларов ежегодно отправляют на разработку препаратов. Основная проблема в том, что вакцину нельзя использовать на животных ― они не заражаются ВИЧ. Международный день вакцины против ВИЧ организован Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США при Национальном институте здравоохранения.

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа отмечается ежегодно 18 мая, в день депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Верховная Рада Украины в 2015 году определила депортацию крымскотатарского народа геноцидом и ввела 18 мая ― Днем ​​памяти. Депортация началась 18 мая и продолжалась до начала июня. По официальным данным советской власти, было депортировано более 183 тыс. крымских татар, по татарским источникам ― более 228 тысяч, из которых половина не выдержала тягот депортации и погибла.

День борьбы за права крымскотатарского народа отмечается 18 мая. После геноцида 1944 года, который осуществляли советские тоталитарные вожди, в 2014 году путин оккупировал Крымский полуостров и начал оккупацию части Донецкой и Луганской областей. С 2014 года активисты отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа после указа И.О. Президента Украины Александра Турчинова в честь 70-летия Дня памяти депортации крымскотатарского народа.

День резервиста отмечают 18 мая. 19 апреля 2019 года пятый Президент Украины Петр Порошенко решил подчеркнуть важную роль резервистов в деле защиты Отчизны, ее независимости и территориальной целостности, их готовность в любое время стать в ряды Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований. Поэтому в целях дальнейшего развития современных военных традиций, укрепления патриотического духа в обществе назначил праздник в честь находящихся в резерве украинцев.

День вышиванки в Украине в 2023 году отмечают 18 мая. Вышиванка в культуре Украины занимает особое место. Идея отмечать «День вышиванки» возникла в 2006 году. Тогда несколько студентов и преподавателей Черновицкого национального университета надели вышиванки и устроили флешмоб. А уже через пару лет «День вышиванки» приобрел международные масштабы. Исторически, узоры на вышиванках были украшением одежды и несли в себе магический смысл. Не секрет, что магия всегда была, есть и будет частью культуры украинского народа. Это видно из песен, в которых есть слова «кого любила – причарувала».

18 мая ― церковные праздники

День великомученицы Ирины Македонской в ​​православной церкви празднуют 18 мая. Ирина жила примерно в 1-2 веке после рождения Христа, и якобы была крещена учеником апостола Павла. Ирина не только приняла христианство, но и обратила в веру своих родителей ― правителя одного из городов Македонии и свою мать. Отцом Ирины был Ликиний из города Мигдонии, он окружил девочку слугами-язычниками, однако среди них оказался учитель Апеллиан, постепенно обративший ее в свою веру. Ирина приняла христианство и решила стать невестой Христа, отказавшись выходить замуж. Ликиний хотел ее казнить ― разодрать лошадьми, однако на арене лошади отказались убивать Ирину. Травмированный во время этого Ликиний на глазах у людей исцелился, когда освободил дочь и коснулся ее. После этих чудес он также обратился в христианство. Новый правитель города Седекий хотел распилить Ирину пилой, однако сломал четыре пилы. Когда тело Ирины покрылось кровью, поднялась буря и около 11 тысяч горожан поверили в Бога. О своей смерти Ирина узнала от Бога. Она вошла в пещеру и ее завалили камнем. Когда через 4 дня его убрали, то тела Ирины не нашли.

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18 мая ― день ангела

18 мая православные христиане празднуют день имени таких людей: Ирина, Ефрем, Яков, Александра, Алисия, Эрик, Эрика, Ефразия, Фаина, Феликс, Ян, Клавдия, Сандра.

18 мая ― приметы и традиции:

Солнечно и ясно ― ждите похолодания;

Не слышно пения птиц ― ждите ухудшения погоды и грозы.

18 мая ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя откладывать дела на потом;

Мужчинам нельзя работать в поле.

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