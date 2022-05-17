17 мая 2022: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

17 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества. Кроме того, 17 мая чествуют мученицу Пелагию. Какие праздники 17 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

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17 мая ― праздники:

Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества;

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией;

День пульмонолога;

Международный день против гомофобии.

Международный день против гомофобии отмечается 17 мая после того, как в 1990 году гомосексуальность исключили из Международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения. Сейчас день отмечается больше, чем в 130 странах. Основная цель 17 мая — повысить осведомленность о насилии и дискриминации ЛГБТ-сообщества во всем мире, что, в свою очередь, дает возможность действовать и участвовать в диалоге со СМИ, политиками, общественным мнением и обществом в целом. Кроме того, за годы значение дня несколько изменилось и направлено на поддержку людей с различным самовыражением, самоидентификацией и ориентацией.

Всемирный день телекоммуникаций и информационного сообщества ежегодно отмечается 17 мая с 1969 года в знак основания Международного телекоммуникационного союза и подписания Первой международной телеграфной конвенции в 1865-ом. Слова об информационном обществе были добавлены в 2005 году Генассамблеей ООН после Всемирного саммита по вопросам информационного общества. Праздник должен обратить внимание общества на важность информационно-коммуникационных технологий и широкого круга вопросов информационного общества в наше время. Праздники решили объединить из-за родства.

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается 17 мая с 2006 года. Всемирная Лига гипертонии (World Hypertension League) при поддержке Всемирной организации здравоохранения способствовала посвящению 17 мая этой проблеме со здоровьем. Впервые этот день был проведен в 2005 году 14 мая. Артериальная гипертония ― патологическое состояние организма, проявляющееся стойким повышением артериального давления. Люди вынуждены подстраивать образ жизни под свое состояние и регулярно пить лекарства для уравновешивания давления. По данным STEPS, треть населения Украины (34,8% среди опрошенных) имела повышенное артериальное давление или гипертензию, или принимала антигипертензивные препараты. Артериальная гипертония проявляется у людей после 50 лет, однако учащаются случаи, когда ее обнаруживают у значительно младших людей.

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День пульмонолога отмечается 17 мая с 1997 года врачами-пульмонологами ― специалистами, занимающимися диагностикой и лечением заболеваний органов дыхательной системы – пневмонии, бронхита, ХОБЛ, плеврита.

17 мая ― церковные праздники

День мученицы Пелагии Тарсийской, которая жила в 3 веке. Она исповедовала христианство и считала себя невестой Христа. Ее собирались отдать замуж за усыновленного императором Диоклетианом наследника. Однако Пелагея восстала против договорного брака. Мать, не верившая во Христа, силой попыталась выдать Пелагию замуж, однако наследник Диоклетиана повесился из-за девушки. Женщина разозлилась и отвела Пелагею на суд к самому Диоклетиану, который принял решение подвергнуть ее пыткам, а затем убить. Это произошло в 280-х гг. от рождения Христа. Уже император Константин I Великий построил храм над мощами Пелагии и занялся канонизацией ее как святой мученицы.

17 мая ― день ангела

Если 17 мая люди принимают решение креститься в православной церкви, то могут получить такие крестные имена: Антоний, Афанасий, Валериан, Кирилл, Климент, Лазарь, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Пелагея, Мирослава, Славомир. Сегодня эти люди празднуют именины или день ангела.

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17 мая ― приметы и традиции:

Зацвела калина ― можно сеять на грядки огурцы, тыкву, бобы, кукурузу;

Кукует кукушка ― примета к тому, что погода будет хорошая;

Цветет терновник ― вторая половина мая будет холодной.

17 мая ― что можно делать, и что нельзя:

На Пелагию могут сниться вещие сны, но их нельзя рассказывать;

Нельзя делать зло птицам. Сегодня воробьи могут показать своим поведением, какая будет погода в мае;

Нельзя завидовать.

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