Пульмонолог — это доктор, который занимается диагностикой, профилактикой и лечением органов дыхательных путей. Работа пульмонолога совсем не из легких. Поскольку легкие у человека не болят, то часто докторам приходится лечить уже запущенные состояния. Как и у всех медицинских профессий, у пульмонологов также есть день, когда они празднуют день пульмонолога. День пульмонолога отмечают 17 мая. В 2022 году день пульмонолога выпадает на будний день — вторник. Дата дня пульмонолога не меняется и всегда выпадает на 17 мая.

День пульмонолога 2022: история праздника

Отмечать день пульмонолога начали ровно 25 лет назад. Первый раз день пульмонолога отмечали в 1997 году. Сам же раздел пульмонологии начали изучать как отдельную науку с 1628 года, как раз в то время открыли малый круг кровообращения.

Методы диагностики болезней дыхательной системы возникли в 18 веке. Уже в 19 веке болезни легких изучались проведением опытов и наблюдений. На сегодняшний день пульмонология очень стремительно развивается. Благодаря этому, пульмонологи имеют возможность диагностировать заболевания дыхательной системы на начальных этапах. Сам же праздник был создан для того, чтобы люди, коллеги и руководство могли поздравить докторов и выразить свою благодарность за их труд.

Традиции праздника

День пульмонолога специалисты обычно проводят на работе, так как преимущественно это будний день. Особых празднований нет. Как правило, в этот день часто организовывают конференции на тему заболеваний органов дыхательной системы, где доктора делятся опытом друг с другом, и поздравляют с профессиональным праздником. Также принято отправлять поздравления в день пульмонолога своим коллегам или лечащему врачу. Помните, что уделив пару минут своего времени для того, чтобы поздравить пульмонолога, вы не только сделаете ему приятно, а еще и подымете настроение и собственную мотивацию врача. Так как благодарные и довольные пациенты — залог качественной работы любого специалиста.

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