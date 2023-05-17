Коли день пульмонолога 2023 року: Історія та традиції свята

День пульмонолога 2023: дата святкування 17 травня

Пульмонолог – це лікар, який займається діагностикою, профілактикою та лікуванням органів дихальних шляхів. Робота пульмонолога зовсім не легка. Оскільки легені у людини не болять, часто лікарям доводиться лікувати вже запущені стани. Як і у всіх медичних професій, пульмонологи теж мають день, коли вони святкують день пульмонолога. День пульмонолога відзначається 17 травня. 2023 року день пульмонолога випадає на будній день – середа. Дата дня пульмонолога не змінюється та завжди випадає на 17 травня.

День пульмонолога 2023: історія свята

Відзначати день пульмонолога розпочали 26 років тому. Вперше день пульмонолога відзначали 1997 року. Сам же розділ пульмонології почали вивчати як окрему науку з 1628 року, саме тоді відкрили невелике коло кровообігу.

Методи діагностики хвороб дихальної системи виникли у 18 столітті. Вже у 19 столітті хвороби легень вивчалися проведенням дослідів та спостережень. На сьогоднішній день, пульмонологія дуже швидко розвивається. Завдяки цьому пульмонологи мають можливість діагностувати захворювання дихальної системи на початкових етапах. Саме ж свято було створено для того, щоб люди, колеги та керівництво могли привітати лікарів та висловити свою подяку за їхню працю.

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Традиції свята

День пульмонолога спеціалісти зазвичай проводять на роботі, оскільки переважно це буденний день. Особливих святкувань немає. Як правило, у цей день часто організовують конференції на тему захворювань органів дихальної системи, де лікарі діляться досвідом один з одним та вітають з професійним святом. Також прийнято відправляти вітання в день пульмонолога своїм колегам або лікарю. Пам’ятайте, що приділивши пару хвилин свого часу для того, щоб привітати пульмонолога, ви не тільки зробите йому приємно, а ще й піднімете настрій та власну мотивацію лікаря. Бо вдячні та задоволені пацієнти – запорука якісної роботи будь-якого спеціаліста.

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