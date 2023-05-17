Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru

День пульмонолога 2023: дата святкування 17 травня

17.05.2023

Пульмонолог – це лікар, який займається діагностикою, профілактикою та лікуванням органів дихальних шляхів. Робота пульмонолога зовсім не легка. Оскільки легені у людини не болять, часто лікарям доводиться лікувати вже запущені стани. Як і у всіх медичних професій, пульмонологи теж мають день, коли вони святкують день пульмонолога. День пульмонолога відзначається 17 травня. 2023 року день пульмонолога випадає на будній день – середа. Дата дня пульмонолога не змінюється та завжди випадає на 17 травня.

Коли день пульмонолога 2023 року: Історія та традиції свята

День пульмонолога 2023: історія свята

Відзначати день пульмонолога розпочали 26 років тому. Вперше день пульмонолога відзначали 1997 року. Сам же розділ пульмонології почали вивчати як окрему науку з 1628 року, саме тоді відкрили невелике коло кровообігу.
Методи діагностики хвороб дихальної системи виникли у 18 столітті. Вже у 19 столітті хвороби легень вивчалися проведенням дослідів та спостережень. На сьогоднішній день, пульмонологія дуже швидко розвивається. Завдяки цьому пульмонологи мають можливість діагностувати захворювання дихальної системи на початкових етапах. Саме ж свято було створено для того, щоб люди, колеги та керівництво могли привітати лікарів та висловити свою подяку за їхню працю.

Більше по темі: Яке сьогодні свято 17 травня

Традиції свята

День пульмонолога спеціалісти зазвичай проводять на роботі, оскільки переважно це буденний день. Особливих святкувань немає. Як правило, у цей день часто організовують конференції на тему захворювань органів дихальної системи, де лікарі діляться досвідом один з одним та вітають з професійним святом. Також прийнято відправляти вітання в день пульмонолога своїм колегам або лікарю. Пам’ятайте, що приділивши пару хвилин свого часу для того, щоб привітати пульмонолога, ви не тільки зробите йому приємно, а ще й піднімете настрій та власну мотивацію лікаря. Бо вдячні та задоволені пацієнти – запорука якісної роботи будь-якого спеціаліста.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Коли день пульмонолога 2023 року: Історія та традиції свята
Телеканал СТБ

Яке сьогодні свято 17 травня

 Киево-Печерская Лавра
Телеканал СТБ

Яке сьогодні свято 16 травня

 Коли день пульмонолога 2023 року: Історія та традиції свята
Телеканал СТБ

Івана Купала 2023: коли свято в Україні та чи буде вихідний

 Коли день пульмонолога 2023 року: Історія та традиції свята
Телеканал СТБ

Яке сьогодні свято 15 травня

 Коли день пульмонолога 2023 року: Історія та традиції свята
Телеканал СТБ

Яке сьогодні свято 14 травня

 Коли день пульмонолога 2023 року: Історія та традиції свята
Телеканал СТБ

Коли День матері в Україні у 2023 році
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати