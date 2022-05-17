17 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

17 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят та серед них Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства. Крім того, 17 травня вшановують мученицю Пелагію. Які свята 17 травня, що можна робити і чого не можна читайте у матеріалі.

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17 травня ― свята:

Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства;

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією;

День пульмонолога;

Міжнародний день проти гомофобії.

Міжнародний день проти гомофобії відзначається 17 травня після того, як в 1990 році гомосексуальність виключили з Міжнародної класифікації хвороб Всесвітньої організації охорони здоров’я. Зараз день відзначається більше, ніж в 130-ти країнах. Основна мета 17 травня — підвищити поінформованість про насильство та дискримінацію щодо ЛГБТ-спільнот у всьому світі, що, у свою чергу, дає можливість діяти та брати участь у діалозі зі ЗМІ, політиками, громадською думкою та суспільством загалом. Крім того, за роки значення дня трохи змінилося і спрямоване на підтримку людей з різноманітним самовираженням, самоідентифікацією та орієнтацією.

Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства щорічно відзначається 17 травня з 1969 року на знак заснування Міжнародного телекомунікаційного союзу і підписання Першої міжнародної телеграфної конвенції в 1865 році. Слова про інформаційне суспільство були додані в 2005 році Генасамблеєю ООН після Всесвітного саміту з питань інформаційного суспільства. Свято має наголосити на важливості інформаційно-комунікаційних технологій і широкого кола питань інформаційного суспільства у наш час. Свята вирішили об’єднати через спорідненість.

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією відзначається 17 травня з 2006 року. Всесвітня Ліга Гіпертонії (World Hypertension League) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я сприяла присвяченню 17 травня цій проблемі зі здоров’ям. Артеріальна гіпертонія ― патологічний стан організму, що проявляється стійким підвищенням артеріального тиску. Люди змушені підлаштовувати спосіб життя під свій стан та регулярно пити ліки для врівноваження тиску. За даними STEPS, третина населення України (34,8% серед опитаних) мала підвищений АТ чи гіпертензію або приймала антигіпертензивні препарати. Артеріальна гіпертонія проявляється у людей після 50-ти років, проте частішають випадки, коли її діагностують у значно молодших людей.

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День пульмонолога відзначають 17 травня з 1997 року. Це професійне свято лікарів-пульмонологів ― фахівців, які займаються діагностикою та лікуванням захворювань органів дихальної системи ― пневмонії, бронхіту, ХОЗЛ, плевриту.

17 травня ― церковні свята

День мучениці Пелагії Тарсійської, яка жила в 3 столітті. Вона сповідувала християнство та вважала себе нареченою Христа. Її збиралися віддати заміж за усиновленого імператором Діоклетіаном спадкоємця. Проте Пелагія повстала проти домовленого шлюбу. Мати, яка не вірила в Христа, силою спробувала віддати Пелагію заміж, але спадкоємець Діоклетіана повісився через дівчину. Жінка зі злості потягнула Пелагію на суд до самого Діоклетіана, який прийняв рішення піддати її тортурам, а потім вбити. Це сталося в 280-ті рр. від народження Христа. Вже імператор Костянтин І Великий побудував храм над мощами Пелагії та зайнявся канонізацією її як святої мучениці.

17 травня ― день ангела

Якщо 17 травня люди приймають рішення хреститися у православній церкві, то можуть отримати такі хрещені імена: Антоній, Опанас, Валеріан, Кирило, Климент, Лазар, Леонтій, Марія, Микита, Никифор, Пелагея, Мирослава, Славомир. Сьогодні ці люди святкують іменини, або день ангела.

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17 травня ― прикмети та традиції:

Зацвіла калина – можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, боби, кукурудзу;

Кує зозуля – прикмета до того, що погода буде гарна;

Цвіте терен – друга половина травня буде холодною.

17 травня ― що можна робити, і що не можна:

На Пелагію можуть снитися віщі сни, але їх не можна розповідати;

Не можна робити зло птахам. Сьогодні горобці можуть показати воєю поведінкою, яка буде погода у травні;

Не можна заздрити.

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