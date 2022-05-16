Пульмонолог – це лікар, який займається діагностикою, профілактикою та лікуванням органів дихальних шляхів. Робота пульмонолога зовсім не легка. Оскільки легені у людини не болять, часто лікарям доводиться лікувати вже запущені стани. Як і у всіх медичних професій, пульмонологи теж мають день, коли вони святкують день пульмонолога. День пульмонолога відзначається 17 травня. 2022 року день пульмонолога випадає на будній день – вівторок. Дата дня пульмонолога не змінюється та завжди випадає на 17 травня.

День пульмонолога 2022: історія свята

Відзначати день пульмонолога розпочали рівно 25 років тому. Вперше день пульмонолога відзначали 1997 року. Сам же розділ пульмонології почали вивчати як окрему науку з 1628 року, саме тоді відкрили невелике коло кровообігу.

Методи діагностики хвороб дихальної системи виникли у 18 столітті. Вже у 19 столітті хвороби легень вивчалися проведенням дослідів та спостережень. На сьогоднішній день, пульмонологія дуже швидко розвивається. Завдяки цьому пульмонологи мають можливість діагностувати захворювання дихальної системи на початкових етапах. Саме ж свято було створено для того, щоб люди, колеги та керівництво могли привітати лікарів та висловити свою подяку за їхню працю.

Традиції свята

День пульмонолога спеціалісти зазвичай проводять на роботі, оскільки переважно це буденний день. Особливих святкувань немає. Як правило, у цей день часто організовують конференції на тему захворювань органів дихальної системи, де лікарі діляться досвідом один з одним та вітають з професійним святом. Також прийнято відправляти вітання в день пульмонолога своїм колегам або лікарю. Пам’ятайте, що приділивши пару хвилин свого часу для того, щоб привітати пульмонолога, ви не тільки зробите йому приємно, а ще й піднімете настрій та власну мотивацію лікаря. Бо вдячні та задоволені пацієнти – запорука якісної роботи будь-якого спеціаліста.

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