16 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Международный день мирного сосуществования. Кроме того, 16 мая чествуют преподобного Феодосия из Киево-Печерской Лавры. Какие праздники 16 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

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16 мая ― праздники:

Международный день мирного сосуществования;

Международный день света;

День любви к деревьям;

День биографа.

Международный день света отмечают 16 мая по инициативе ЮНЕСКО с 14 ноября 2017 года в годовщину первой успешной работы лазера от 1960 года по инициативе физика и инженера Теодора Маймана. Праздник отмечается ежегодно. Международный день света посвящен роли света в науке, культуре и искусстве, образовании и устойчивом развитии, медицине, коммуникациях и энергетике. Этот День позволяет представителям различных слоев общества во всем мире принять участие в мероприятиях, демонстрирующих, как наука, техника, искусство и культура могут помочь в достижении целей ЮНЕСКО.

Международный день мирного существования отмечают 16 мая с подачи Генассамблеи ООН. Его целью является способ регулярной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности, а также выражение приверженности стремлению жить и действовать сообща, сохраняя единство без отказа от различий и многообразия, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии во всем мире. 6 октября 1999 года Генеральная Ассамблея в резолюции 53/243 приняла Декларацию и Программу действий по культуре мира, чтобы распространять культуру ненасилия в странах мира.

День любви к деревьям отмечают 16 мая. В 2000-х годах ученые обратили внимание на постоянную вырубку деревьев в мире, хотя они являются главным источником кислорода. День любви к деревьям призван популяризировать необходимость их сохранения и увеличение их количества.

День биографа отмечают 16 мая. Считается, что это годовщина первой встречи Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом. Она произошла в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи стала опубликованная в 1791 году двухтомная биография «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Доктор Сэмюэль Джонсон был автором «Толкового словаря английского языка», над которым работал 9 лет.

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16 мая ― церковные праздники:

преподобного Феодосия, игуменa Киево-Печерского;

мучеников Тимофея и Мавры.

Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерской Лавры чествуют 16 мая. Преподобный Феодосий Киево-Печерский является основоположником монашества в Киевской Руси и церквях, которые возникли благодаря Руси. Преподобный Феодосий был первым игуменом Киево-Печерского монастыря, который вскоре сформировался в Киево-Печерскую Лавру. Он родился в первой трети 11 века в Василеве ― нынешнем Василькове под Киевом. Потом сбежал в восточные княжества, где его жизнь была связана с церковью. Он несколько раз предпринимал попытки сбежать с прочанами в Иерусалим. Позже приехал в Киев, где постригся в монахи, жил в пещере по одной из версий. А потом вокруг него начали собираться другие монахи, которые делали свои пещеры вокруг его. Он стал игуменом Киево-Печерского монастыря во второй половине 11 века, и монастырь становился все популярней ― к нему и другим монахам начали приходить даже князья. Феодосий Печерский был противником отшельничества и выступал за то, что монахи должны жить вместе. Он участвовал в создании Успенского собора в 1073 году ― окрасы Лавры.

Мучеников Тимофея и Мавры чествуют 16 мая. Тимофей и Мавра были супругами, которые жили в конце 3 века. Во время гонения на христианство Тимофея схватили. Когда его пытали, к нему пришла Мавра. Она сама сказала, что является христианкой и захотела разделить муки с мужем. После этого их обоих распяли. В браке они прожили всего 20 дней.

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16 мая ― день ангела

В этот день верующие, которые собираются креститься в православную веру, могут получить такие имена: Андрей, Брендан, Симон, Тимофей, Мавра.

16 мая ― народные приметы и традиции:

соловьи запели перед Маврой — весна зацветет дружно;

зацвела черемуха – лето и осень будут теплыми.

16 мая ― что можно делать и чего нельзя:

категорически запрещено переедать, особенно женщинам, так как с каждым кусочком еды они теряют молодость;

не стоит в этот день желать людям гадостей и проблем, считалось, что горе вернется втройне и может привести к гибели.

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