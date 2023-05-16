16 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 16 травня

16 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день мирного співіснування. Крім того, 16 травня вшановують преподобного Феодосія з Києво-Печерської Лаври. Які свята 16 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

16 травня ― свята:

Міжнародний день мирного співіснування;

Міжнародний день світла;

День любові до дерев;

День біографа.

Міжнародний день світла відзначають 16 травня з ініціативи ЮНЕСКО з 14 листопада 2017 року у річницю першої успішної роботи лазера від 1960 року з ініціативи фізика та інженера Теодора Маймана. Свято відзначають щороку. Міжнародний день світла присвячений ролі світла в науці, культурі та мистецтві, освіті та сталому розвитку, медицині, комунікаціях та енергетиці. Цей День дозволяє представникам різних верств суспільства в усьому світі взяти участь у заходах, що демонструють, як наука, техніка, мистецтво та культура можуть допомогти у досягненні цілей ЮНЕСКО.

Міжнародний день мирного співіснування відзначають 16 травня з ініціативи Генасамблеї ООН. Його метою є спосіб регулярної мобілізації зусиль міжнародного співтовариства на заохочення миру, терпимості, єднання, взаєморозуміння та солідарності, а також вираження прихильності до прагнення жити і діяти спільно, зберігаючи єдність без відмови від відмінностей та різноманіття, з метою досягнення сталого миру, солідарності та гармонії в усьому світі. 6 жовтня 1999 року Генеральна Асамблея у резолюції 53/243 прийняла Декларацію та Програму дій з культури миру, щоб поширювати культуру ненасильства у країнах світу.

День любові до дерев відзначають 16 травня. У 2000-х роках вчені звернули увагу на постійне вирубування дерев у світі, хоча вони є головним джерелом кисню у світі. День любові до дерев покликаний популяризувати необхідність їхнього збереження та збільшення їхньої кількості.

День біографа святкують 16 травня. Вважається, що це річниця першої зустрічі Семюеля Джонсона зі своїм біографом Джеймсом Босуеллом. Вона сталася в одній з книгарень Лондона в 1763 році, а результатом зустрічі стала опублікована в 1791 двотомна біографія «Життя Семюеля Джонсона». Доктор Семюель Джонсон був автором «Тлумачного словника англійської мови», над яким працював 9 років.

16 травня ― церковні свята:

преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського;

мучеників Тимофія та Маври.

Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерської Лаври вшановують 16 травня. Преподобний Феодосій Києво-Печерський є основоположником чернецтва у Київській Русі та церквах, що виникли завдяки Русі. Преподобний Феодосій був першим ігуменом Києво-Печерського монастиря, який незабаром трансформувався у Києво-Печерську Лавру. Він народився у першій третині 11 століття у Василеві ― нинішньому Василькові під Києвом. Потім утік у східні князівства, де його життя було пов’язане з церквою. Він кілька разів намагався втекти з паломниками до Єрусалиму. Пізніше приїхав до Києва, де постригся у ченці та жив у печері, за однією з версій. А потім довкола нього почали збиратися інші ченці, які робили свої печери навколо його. Він став ігуменом Києво-Печерського монастиря в другій половині 11 століття, і монастир ставав все популярнішим ― до нього та інших ченців почали приходити навіть князі. Феодосій Печерський був супротивником самітництва та виступав за те, щоб ченці жили разом. Він брав участь у створенні Успенського собору в 1073 ― перлини Лаври.

Мучеників Тимофія та Маври вшановують 16 травня. Тимофій і Мавра були подружжям, яке жило наприкінці 3 століття. Під час гоніння на християнство Тимофія схопили. Коли його катували, до нього прийшла Мавра. Вона сама сказала, що є християнкою і захотіла розділити муки з чоловіком. Після цього їх обох розіп’яли. У шлюбі вони прожили лише 20 днів.

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16 травня ― день ангела

Цього дня віруючі, які збираються хреститися у православну віру, можуть отримати такі імена: Андрій, Брендан, Симон, Тимофій, Мавра.

16 травня ― народні прикмети та традиції:

солов’ї заспівали перед Маврою — весна зацвіте дружно;

зацвіла черемха ― літо та осінь будуть теплими.

16 травня ― що можна робити і чого не можна:

категорично заборонено переїдати, особливо жінкам, тому що з кожним шматочком їжі вони втрачають молодість;

не варто в цей день бажати людям гидоти та проблем, вважалося, що горе повернеться втричі і може призвести до загибелі.

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