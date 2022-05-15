15 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

15 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день сім’ї та День пам’яті політичних репресій. Крім того, 15 травня вшановують Афанасія Великого Олександрійського. Які свята 15 травня, що можна робити і чого не можна читайте у матеріалі.

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15 травня ― свята:

Міжнародний день сім’ї;

День пам’яті жертв політичних репресій;

Міжнародний день захисту клімату;

Міжнародний день тих, хто відмовляється від військової служби з переконань совісті;

День солом’яного бриля.

Міжнародний день сім’ї святкують щороку 15 травня з ініціативи ООН. 1989 року Генасамблея ООН проголосила 1994 рік ― роком сім’ї. Проте, вже 1993 року було ухвалено рішення про створення Дня сім’ї 15 травня. Це пов’язано з тим, що всі країни були стурбовані загрозливою ситуацією з сімейним інститутом та вихованням дітей. Мета ― поглиблення розуміння ситуації з сім’єю та об’єднання зусиль усіх країн для вирішення можливих проблем у сімейному інституті. Сім’я ― основний осередок суспільства, у ній зберігаються культура та звичаї. Через сім’ю створюється Людина. Щороку День сім’ї проходить під певною тематикою.

День пам’яті жертв політичних репресій встановлено 15 травня згідно Указу Президента України №431/2007 від 21-го травня 2007-го року. Мета цього дня — у належному вшануванні пам’яті жертв політичних репресій, приверненні уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродженні національної пам’яті, утвердженні нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людяності. Дні пам’яті жертв голодоморів та жертв політичних репресій виділили в окремі пам’ятні дати. Однак, не треба плутати День памяті жертв політичних репресій із Днем пам’яті жертв голодоморів (четверта субота листопада).

В цей день вшановуються українці та жителі СРСР, які підпали під репресії НКВС, в тому числі від 1935 року, коли в Україні було знищено тисячі жертв комуністичного терору. Згідно з розсекречених архівів і документів СБУ, в Україні з 1935 по 1951 рік жертвами розкуркулення стали понад 2 млн. 800 тис. людей. У 1936 році заарештували 15717 осіб, у 1937-му — 159537, в 1938-му — 106096, в 1939-му — 11744. Близько 16,5 тис. чоловік було розстріляно в 1937-му.

Міжнародний день захисту клімату відзначають у світі щорічно 15 травня з ініціативи ООН. На Саміті Землі в Ріо-де-Жанейро близько 180 країн підписали Рамкову конвенцію ООН щодо змін клімату. У 1997 році в Японії було прийнято «Кіотський протокол» про обмеження викидів у повітря для розвинених країн та країн, що розвиваються. Вирішили виділити особливий день ―15 травня, коли увага всього світу буде прикута до проблем Землі, на якій ми живемо. Проте, не треба плутати Міжнародний день захисту клімату з Днем землі ― він 22 квітня.

Міжнародний день тих, хто відмовляється від військової служби з переконань совісті, відзначається щорічно 15 травня з 1981 року. В усіх країнах світу вважається нормою відмова проходити військову службу та її заміну альтернативною службою. Крім того, в 1997 Бундестаг Федеральної Республіки Німеччина вшанував 15 травня ​​усіх, хто відмовлявся від військової служби за часів Третього Рейху і переслідувався націонал-соціалістами за «дезертирство». 15 травня вшановують вибір людей, які відмовилися воювати: у країнах встановлюють пам’ятники, відкривають меморіали, проводять просвітницьку роботу серед населення про війну, військову службу та альтернативну службу.

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День солом’яного бриля відзначають щороку 15 травня. Солом’яний бриль ― популярний головний убір в Україні, а також в Європі та Америці. Як не дивно, але День солом’яного бриля був заснований у 1920-х роках у США. Ходять чутки, що до цього причетна компанія JJ Hat Center у Нью-Йорку, і що це був маркетинговий трюк. Проте легкі та дуже функціональні солом’яні капелюхи захопили людей, як і незвичайне свято. В Україні День солом’яних брилів особливо популярний через моду на такі капелюхи ще з далекого Середньовіччя.

15 травня ― Церковні свята:

святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського;

перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса та Гліба.

Святитель Афанасій Великий, архієпископ Олександрійський, був непримиренним ворогом аріанства і відстоював священність Божої Трійці та божественного походження Христа. Він жив наприкінці 3 століття після народження Христа у християнській сім’ї. У 21 рік його вже висвятили на диякона Олександрії, а в середині 4 століття він замінив Єпископа Олександрійського. За свою позицію щодо арімана Афанасія кілька разів виганяли і навіть переслідували. Але він отримав прощення у самого Папи Римського Юлія I і прославився своїм благочестям та вірою у святість Трійці. Його шанують щороку 15 травня.

Перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса та Гліба, у хрещенні Романа та Давида, ― 15 травня. Ці святі мученики були родичами засновника Кирилівської церкви князя Всеволода, у сім’ї Ольговичів вшановували Борисоглібський культ, особливо святого Гліба. За наказом діда засновника Кирилівської церкви Всеволода Ольговича ― князя Святослава, був зведений його нащадками Борисоглібський храм у Вишгороді, куди перенесли тіла Бориса та Гліба. У цей час вони вже давно вважалися святими, оскільки їх канонізацією зайнявся ще Ярослав Мудрий наприкінці 11 століття. Сім’я Ольговичів особливо шанувала їх.

15 травня ― день ангела

У цей день під час хрещення у православній церкві можна отримати такі імена: Борис, Гліб, Давид, Еспер, Зоя, Кіріак, Опанас, Роман, Федул.

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15 травня ― народні прикмети та традиції:

Якщо спів солов’я почути раніше, ніж зозулі, літо буде вдалим;

Сон на 15 травня може частково виповнитися у житті;

Якщо соловейко мовчить — до грози.

15 травня ― що можна робити і що не можна робити

Сьогодні не можна залишати гаманець порожнім;

Не можна розповідати свої сни — вони можуть справдитися.

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