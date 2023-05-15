15 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 15 мая

15 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Международный день семьи и день памяти жертв политических репрессий. Кроме того, 15 мая чествуют Афанасия Великого Александрийского. Какие праздники 15 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

15 мая ― праздники :

Международный день семьи;

День памяти жертв политических репрессий;

Международный день защиты климата;

День соломенного брыля.

Международный день семьи празднуют ежегодно 15 мая по инициативе ООН. В 1989 году Генассамблея ООН провозгласила 1994 год ― годом семьи. Однако, уже в 1993 году было принято решение о создании Дня семьи 15 мая. Это связано с тем, что все страны были обеспокоены угрожающей ситуацией с семейным институтом и воспитанием детей. Цель ― углубление понимания ситуации с семьёй и объединение усилий всех стран для решения возможных проблем в семейном институте. Семья ― основная ячейка общества, в ней сохраняются культура и обычаи. Через семью создается Человек. Каждый год День семьи проходит под определенной тематикой.

День памяти жертв политических репрессий установлен 15 мая согласно Указу Президента Украины №431/2007 от 21 мая 2007 года. Цель этого дня — в должном почитании памяти жертв политических репрессий, привлечении внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванных насильственным внедрением коммунистической идеологии, возрождении национальной памяти, утверждении нетерпимости к любым проявлениям насилия против человечности. Дни памяти жертв голодоморов и жертв политических репрессий выделили в отдельные памятные даты. Однако не надо путать День памяти жертв политических репрессий с Днем памяти жертв голодоморов (четвертая суббота ноября).

15 мая почитают украинцев и жителей СССР, подвергшимся репрессиям НКВД, в том числе с 1935 года, когда в Украине были уничтожены тысячи противников коммунистического террора. Согласно рассекреченным архивам и документам СБУ, в Украине с 1935 по 1951 год жертвами раскулачивания стали более 2 млн. 800 тыс. человек. В 1936 году арестовали 15717 человек, в 1937-м – 159537, в 1938-м — 106096, в 1939-м — 11744. Около 16,5 тыс. человек были расстреляны в 1937-м.

Международный день защиты климата отмечают в мире ежегодно 15 мая по инициативе ООН. На Саммите Земли в Рио-де-Жанейро около 180 стран подписали Рамочную конвенцию ООН относительно изменений климата. В 1997 году в Японии был принят «Киотский протокол» об ограничении выбросов в воздух для развитых стран и стран, которые развиваются. Было принято решение выделить особый день ― 15 мая, когда внимание всего мира будет приковано к проблемам Земли, на которой мы живем. Однако, не нужно путать Международный день защиты климата с Днем земли ― он 22 апреля.

День соломенного брыля отмечают ежегодно 15 мая. Соломенный брыль ― популярный головной убор в Украине, и также подобные уборы перебрались в Европу и Америку. Удивительно, но День соломенного брыля был основан в 1920-х годах в США. Ходят слухи, что к этому причастна компания JJ Hat Center в Нью-Йорке, и что это был маркетинговый трюк. Тем не менее, легкие и очень функциональные соломенные шляпы восхитили людей, как и необычный праздник. В Украине День соломенных брылей особо популярен из-за моды на них еще с далекого Средневековья.

15 мая ― Церковные праздники :

святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского;

перенесения мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба.

Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский был непримиримым врагом арианства и отстаивал священность Божьей Троицы и божественного происхождения Христа. Он жил в конце 3 века после рождения Христа, в христианской семье. В 21 год его уже высвятили на диакона Александрии, а в середине 4 века он заменил Епископа Александрийского. За свою позицию в отношении ариман Афанасия несколько раз изгоняли и даже преследовали. Но он получил прощение у самого Папы Римского Юлия I и прославился своим благочестием и верой в святость Троицы. Его почитают ежегодно 15 мая.

Перенесения мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в крещении Романа и Давида ― 15 мая. Эти святые мученики были родственниками основателя Кирилловской церкви князя Всеволода, в семье Ольговичей чествовали Борисоглебский культ, особенно святого Глеба. По приказу деда основателя Кирилловской церкви Всеволода Ольговича ― князя Святослава, был возведен и его потомками Борисоглебский храм в Вышгороде, куда перенесли тела Бориса и Глеба. В это время они уже давно считались святыми, так как их канонизацией занялся еще Ярослав Мудрый в конце 11 века. Семья Ольговичей особенно почитала их.

15 мая ― день ангела

В этот день при крещении в православной церкви можно получить такие крещенские имена: Борис, Глеб, Давид, Эспер, Зоя, Кириак, Афанасий, Роман, Федул.

15 мая ― народные приметы и традиции:

Если пение соловья услышать раньше, чем кукушки ― лето будет удачным;

Сон на 15 мая может частично исполниться в жизни;

Если соловей молчит ― к грозе.

15 мая ― что можно делать и что нельзя делать:

Сегодня нельзя оставлять кошелек пустым;

Нельзя рассказывать свои сны ― они могут исполняться.

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