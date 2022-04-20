З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну тисячі українських сімей залишилися без даху над головою. Заради порятунку себе та близьких людям довелося покинути в гарячих точках усе, що будували і берегли раніше. В ексклюзивному інтерв’ю сайту СТБ молода сім’я з Маріуполя ― Марія та Дмитро (імена пари змінені з метою безпеки їхніх близьких, які залишилися на Донеччині. ― Прим. ред.) ― розповіли про те, як війна вже двічі зруйнувала їхні будинки, про евакуацію без зеленого коридору, яка могла коштувати їм життя, а також чому росії ніколи не зламати дух Маріуполя та всієї України.

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8 років тому

Марія: Першого разу війна застала нас у 2014 році, коли ми з майбутнім чоловіком та ріднею жили в Донецькій області. Мені було тоді 17 років. Встигли і по підвалах посидіти, і під бомбардуваннями побігати… Українців на території так званої «ДНР» називали «укропами».

Пам’ятаю, сиділи всією сім’єю у бабусі вдома. Раптом починає блимати світло… Усі відійшли подалі від вікон. І тут поруч з будинком падає снаряд, від вибуху повилітали шибки! Я точно чула, що це працював «град» ― било в шаховому порядку. На щастя, усі залишилися цілими. Бабуся каже, тоді нас врятувало лише диво. Зараз уже немає того будинку, де мешкали старенькі.

Маріуполь. Початок нового життя

Марія: До Маріуполя ми з чоловіком переїхали у 2016 році. Йому запропонували роботу в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. А я на той момент була вагітна першою дитиною. Ми вірили, що почалося наше нове безпечне життя, а весь жах війни залишився тільки у спогадах. Але ми помилилися. 24 лютого росія вторглася на територію всієї України. Ми не могли повірити, що знову повторюється пережитий жах. Наша сім’я тільки недавно поповнилася ― я народила другу дитину, якій на той момент було лише 5 місяців. А старшому ― 5 років.

Хибна евакуація

Марія: 2 березня в нашому будинку зникли вода і світло. Газ залишався ще кілька днів… Коли й газу не стало, температура у квартирі впала до 5―6 градусів. Ми з дітьми спали одягненими під двома ковдрами. Було дуже холодно. Але нам відносно пощастило ― будинок, у якому ми жили, був біля моря, поблизу порту. Ту частину міста, як нам відомо, досі контролює українська армія.

Від поліції ми дізналися, що біля драмтеатру буде евакуація. Патрульні приїжджали до нас щодня і доповідали про ситуацію в місті. Інформація від них була офіційною. Ми зібрали речі, взяли дітей і пішли. Шлях лежав через набережну, якою ми зазвичай гуляли. Ішли вздовж паркану, щоб у разі небезпеки був хоч якийсь захист. Дорогою зустріли знайому, з якою колись працювали. Вона запевняла нас, що інформація про евакуацію ― це фейк! Порадила повертатися додому. Ми здивувалися, ще й звуки вуличних боїв долинали все голосніше й голосніше. Однак вирішили йти далі: поки самі не побачимо, що евакуації немає, ― не повіримо.

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Біля драмтеатру зібралося багато людей. Вони підтвердили, що зеленого коридору не буде. А збиралися в драмтеатрі, щоб облаштувати місця для ночівлі. Зносили стільці та предмети першої необхідності, щоб люди могли розташуватися. Години дві ми пробули там, поки не почули гучний вибух і запах пороху. Снаряд влучив у магазин електротехніки, де я працювала. Це зовсім поряд із театром. Ми зрозуміли, що евакуації цього дня не буде, і вирішили повернутися додому.

Усі наступні дні майже весь час перебували у квартирі. Під час сирен у підвали не спускалися. Вони не придатні для укриттів. Там лише один вхід, що означало б братську могилу. Тому розташовувалися біля вхідних дверей квартири між несучими стінами.

Єдиний спосіб вижити

Марія: 5 березня в нас закінчилася їжа. Усі продукти, що зберігалися в холодильнику, зіпсувалися без електроенергії. Інших запасів ми не мали. Коли чоловік вийшов у двір, щоб на мангалі нагріти воду, побачив, як люди з візками та сумками масово кудись ідуть. З’ясувалося, мешканці відкрили супермаркет із продуктами. На той момент у місті нічого не працювало ― ані магазини, ані аптеки. А в закритих супермаркетах псувалися продукти. Люди купили б їжу, але такої опції не було. Ба більше, ми з чоловіком іще поголодали б, але не могли жертвувати здоров’ям дітей. У звичайний, мирний час ми ніколи такого не зробили б, але зараз це був єдиний спосіб вижити.

Не довго думаючи, я накинула куртку, взяла з собою паспорт на випадок, якщо не повернуся, і пішла добувати продукти. Зізнатися чесно, видовище важке: люди юрмилися на вході, тягли візки, намагалися винести якнайбільше їжі. Навіть збирали з підлоги розсипані крупи. Нам дуже потрібні були підгузки та їжа. Памперсів я не знайшла, а з їжі встигла взяти тільки горішки і згущене молоко. Повертаюся до виходу, а назустріч ідуть хлопці з тероборони. Звичайно, вони розуміли, що це неприпустима ситуація, яка швидко виходить із-під контролю. Але вони також розуміли, що для багатьох це можливість не померти з голоду.

За тією ж схемою я ходила до супермаркету і вдруге. Набрала дитячих сумішей та сиру. Однак підгузків знову не знайшла. Я була в розпачі. Адже з маленькою дитиною без них дуже важко. Дорогою додому побачила дівчину з величезними пакетами ― вона несла те, що мені потрібно! Незнайомка погодилася поділитись за умови, що я допоможу їй дотягнути пакети. Я навіть не роздумувала ― і так роздобула заповітну пачку. Другу партію підгузків нам пощастило випросити в сусідів ― це були демозразки із супермаркетів.

Найвдалішим «полюванням» була моя третя спроба. З вікна квартири я побачила, що люди збираються біля супермаркету поблизу нашого будинку. Я швидко взяла візочок, дітей і пішла в натовп. Достеменно знала, що там є підгузки. Спасибі людям, які мене пропхали до входу, хоч із візочком зайти і не дали. Того дня чоловік був здивований моїм «уловом»: окрім підгузків у моєму пакеті було дитяче харчування, варення, олія, нутелла, шоколад та інші дрібниці. Поділилися також із сусідами.

Насправді, дуже страшно бачити, як люди на вулиці б’ються за їжу та каструлі. Пам’ятаю, як біля супермаркету вкотре вишикувалася величезна черга. Їм казали, що треба розбігатися, бо вибухи близько, а людям байдуже. Усе, що їх цікавило в той момент, ― це поїсти. І вони стояли до останнього.

Воду привозили в цистернах. Спочатку раз на два дні, потім ― раз на три. Один чоловік якось пішов набрати баклажку і вже не повернувся ― його вбило снарядом… Після цього випадку я чоловіка більше не пускала по воду.

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Про російські фейки

Дмитро: Я бачив відео, де українці нібито радіють, побачивши російських військових. І я чудово розумію, як ці відео знімалися. Якщо люди тижнями не бачили їжі, вони радітимуть і шматку хліба. Навіть якщо хтось із них і сказав щось на камеру ― то тільки заради виживання, зачаївши в душі злість. Знаючи маріупольців і те, наскільки вони любили та люблять Україну, вони ніколи її не зрадять. Їхню любов і патріотизм не зламати.

Недитячі знання

Марія: Кожен день війни починався зі світанком, а закінчувався із заходом сонця. Ми прокидалися о 4―5 ранку, а лягали спати о 5 вечора. Вдома повісили дитячий календар, щоб визначати, який день тижня.

Діти виходили гуляти біля під’їзду. І бігли назад, коли чули вибухи або літаки, що пролітали. Малеча знала, що треба ховатися. Чесно, мені важко уявити, як у майбутньому вони реагуватимуть на гучні звуки і салюти. У 2022 році діти усвідомлюють, що таке війна. Вони зазнали страху. Ба більше, мій 5-річний син розуміє, хто такий путін і що це він розв’язав війну.

Тривожні дзвіночки

Марія: 15 березня. У нашому будинку жив чоловік ― справжній пофігіст. Йому було абсолютно все одно на загальні військові правила та рекомендації. Але того дня я побачила, що він від’їжджає! Навіть людина, якій байдужі були всі страшні реалії, вирішила вибиратися з міста. Це був перший дзвіночок, що настав час шукати варіанти для від’їзду. Чоловік спустився на подвір’я, щоб дізнатися, хто із сусідів планує виїжджати і може взяти нас із собою. Здебільшого нам зустрічалися лише світлі душею люди. Але тут трапився виняток. Група людей на чолі з жінкою збиралася їхати двома машинами. Задні місця в автомобілі були вільними. Чоловік попросив нас узяти за будь-які гроші, аби тільки вибратися. Жінка уточнила вік наших дітей і, трохи подумавши, відмовила. Не знаю, може, їй здалося, що з малечею буде некомфортно їхати. Мене це шокувало. У часи, коли вся Україна, як одне ціле, об’єдналася, є ще люди, які ставлять у пріоритет комфорт, а не людське життя. Пізніше ми довідалися, що виїхати їм не вдалося.

Другим дзвіночком став день, коли на узбіччі неподалік нашого будинку поклали труп чоловіка. Забігаючи наперед ― коли ми залишали місто, він там так і лежав.

Наступного дня до нас, як завжди, приїхав патрульний. Незважаючи на всі труднощі, цей чоловік зберігав позитив і підбадьорював людей. Він завжди балансував між поганими та добрими новинами, щоб ми не занепадали духом. Але 16 березня патрульний уперше з’явився без настрою і навіть без бронежилета… Ми зрозуміли, що справи дуже погані.

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Евакуація на свій страх і ризик

Дмитро: Нерви були межі. З патрульним Олександром ми познайомилися ще 25 лютого. Він завжди пишався тим, як наші військові мужньо відстоюють місто і знищують окупантів та ворожу техніку. Але того дня він просто сказав: «Хлопці, якщо є можливість виїхати будь-якими способами, робіть це. Ні ― залишайтесь, якось даватимемо раду».

У цей час я помітив людей, які завантажувалися в машину. Готовий був віддати все, що в мене є, аби вони взяли нас із собою. Нам дали 5 хвилин на збори. Я забіг додому, ми з дружиною швидко переодягли дітей у чистий одяг, взяли два зібрані рюкзаки з речами першої необхідності, сіли в машину і поїхали.

Люди, які приїжджали до нас з інших районів Маріуполя, казали, що в нас рай ― будинки цілі. За весь час лише раз прилетіло у двоповерхівку поруч. Звичайно, ми щодня чули вибухи, бачили вогонь, у нас усе дрижало, але сам район до нашого від’їзду не страждав. Він був немов захищений. Те, що ми побачили в місті під час від’їзду, нас жахнуло: розбиті згорілі будинки, розстріляні легкові машини цивільних, багато непридатної військової техніки… Їхали мовчки. Було дуже страшно, адже ми без супроводу, та ще й наша машина виявилася першою в колоні. Рятувалися на свій страх і ризик.

На виїзді з Маріуполя нам назустріч рухалися «урагани», важка заборонена артилерія, БТР, танки з емблемою «Z». Доїхали до Мангуша і побачили прапор «ДНР». Місцева влада тільки почала там розташовуватися. Ми були готові до того, що нас ретельно перевірятимуть, але проїхали, на щастя, спокійно та швидко. На шляху до Бердянська на нас чекали ще кілька блокпостів. Найогидніше було комунікувати з цинічною російською армією. У нашій колоні їхало дуже багато машин, пошкоджених снарядами. Десь вікон не було, десь побиті дахи. У росіян повертався язик із глузуванням жартувати на нашу адресу: «Хлопці, зачиніть віконця, не студіть дітей». Багато разів хотілося відповісти, але щоб вижити, треба було тримати язик за зубами. Це дуже напружувало.

Біля Василівки перевірка ретельніша ― ми чекали десь 2―3 години. Перевіряли все: речі, документи. І тут я згадав, що в рюкзаку в мене лежить нагорода від Президента України за активну участь в АТО. Усередині все перевернулося, мене кинуло в холодний піт. Не уявляю, що з нами було б, якби її знайшли. Ми почали метушитися, швидко сховали зайві документи в чисті підгузки. Врятувало лише те, що в автомобілі тоновані вікна.

Своєю безстрашністю не переставали дивувати українці. Неподалік Бердянська російська армія розводила польову кухню, а поблизу стояли звичайні люди і кричали, щоб непрохані гості забиралися до себе додому. Українці давали нам сигарети, хліб, каву, їжу, скрізь приймали дуже тепло. Пропонували переночувати і будь-яку допомогу безоплатно. Ми усвідомили, наскільки ж у нас дружній та добрий народ.

Дорогою бачили багато місць, де проходили бої, а також проіржавілу та вигорілу техніку. Біля одного населеного пункту стояли чеченці. У них і форма інакша, і акцент.

Вершиною емоцій був для нас під’їзд до українських блокпостів. На останніх кілометрах, які контролюють російські війська, різко погіршилася погода. За вікном ішов сніг, стало дуже темно і холодно. Виїжджаючи на трасу, я побачив протитанкові їжаки, а на них ― прикручений український прапор! Спочатку ніхто не міг повірити своїм очам. Під’їжджаємо ближче, і в якийсь момент ніби клацнули рубильником ― різко виходить сонце, хмари розходяться, а небо світло-блакитне ― точно, як наш прапор. Розповідаю, а в мене мурашки по шкірі навіть зараз… На посту стояли українські військові. Ми всі ледь не розплакалися, навіть чоловіки. Почали махати їм руками. Емоції переповнювали! Це було справжнє диво. Відчуття, що ми вибралися з Мордора, виїхали з темряви на світло.

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Український дух

Дмитро: На під’їзді до Запоріжжя дізналися, що 40 хвилин тому росіяни накрили «градами» мирних людей. Побачили, як попереду щось димить. Проїхали згорілий цивільний «Ланос». Ці нелюди відкрили вогонь по мирній колоні. Через що військовим та поліцейським Запорізької області довелося змінити маршрут, і ми стояли в полі ще півтори години. У Запоріжжя приїхали в комендантський час. Вирішили переночувати в місті, а вранці продовжити шлях. Нас прийняли в садочку. Відразу нагодували, запропонували дитячі речі, памперси, помитися. Поки сім’я відпочивала, я не міг склепити очей ― психіка ще не відійшла від пережитого.

Наступного дня ми зібралися нашою компанією, заправилися і поїхали до Дніпра. Там наші дороги з супутниками розійшлися. У місті жив мій добрий знайомий, до якого ми й попрямували. Окремо хочу відзначити жінку-таксистку команди «Уклон». Після першої нашої поїздки, дізнавшись, що ми біженці з Маріуполя, вона вимкнула лічильник і відмовилася брати з нас гроші. Пригостила дитину яблуком і безкоштовно возила містом, куди нам потрібно. У такі моменти проявляється український дух.

Ми відпочили і вирушили на залізничний вокзал, точно не знаючи, чи буде поїзд. Він таки приїхав, і це був останній наш ривок перед зустріччю з Києвом. Усю ніч у купе я чатував, охороняючи сім’ю. Вперше за весь час увімкнув інтернет і почав моніторити новини про Маріуполь. Вибухи, бомби ― все, що ми чули і від чого нас трясло. Я подивився відео від знайомих, на розбомблений пологовий будинок, мертвих людей та дітей. На щастя, ми не бачили цей жах наживо, але все відчували. Живучи в місті, я не знав, наскільки сильно воно розтерзане. Ми існували в цифровій ямі. Розуміли, що обстріли не припиняються ні на хвилину, що кожні 10 хвилин літаки скидають бомби і десь у місті вони вибухають, ми навчилися визначати, де запуск, а де падіння, але не могли навіть уявити всю картину руйнувань! У купе я дві години плакав без упину. А наступного дня в столиці нас зустрів мій рідний брат. Ми поїхали до нього, поїли, покупалися, зігрілися. І не могли наговоритися, згадували пережите.

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Краще нехай усе згорить, ніж дістанеться росіянам

Дмитро: Спочатку майже ніхто з Маріуполя з нами не виходив на зв’язок. Потім куми віддзвонилися ― вони врятувалися, встигли виїхати з міста. У нас досі немає зв’язку з іншим кумом, прикордонником ― він захищав Маріуполь на передовій. Востаннє спілкувалися 28 березня. Сподіваємося ще побачитися. Інші з мого оточення зуміли вибратися. Багато хто постраждав. Абсолютно у всіх знищене житло. Наш будинок згорів із двох боків. Як з’ясувалося, через дві години після нашого від’їзду в нього влучив снаряд. Ми вчасно виїхали. А ще через два дні вже з моря російський корабель влупив по нашому будинку, добивши його з іншого боку. Ми вже попрощалися з квартирою та майном. Розуміємо, що нічого там немає. А якщо й лишилися якісь речі, сподіваюся, вони дістануться українцям. Головне ― щоб не пішли на благо росіянам. Краще хай усе згорить.

Знайомий із Маріуполя розповідав, що за весь час, що він був у місті, поміняв 5 чи 6 підвалів. У кожному сиділо чоловік по 200. Туди заходили військові-росіяни, виганяли всіх на вулицю, роздягали догола, наказували лягти на землю. Хто намагався щось говорити ― відводили за ріг, після чого було чути постріли…

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В Україні ми вдома

Дмитро: Я буду в Києві до останнього. Ми вдома, в Україні. Звідси вже не поїдемо. У столиці влаштувався на роботу. Дружина зараз в активному пошуку. Вона шукає підробіток, яким змогла б займатися кілька годин на день і поєднувати з доглядом за дітьми.

Що мене захоплює, наскільки ми, українці, дружний народ. Навіть коли нам погано, ми всі об’єднуємося і шлемо тих, хто проти нас, вслід за російським військовим кораблем. У нас більше немає понять «донеччанин» або «луганець» ― ми всі українці з однією ідеєю і вірою в перемогу.

До того ж, я маю багато знайомих серед українських військових, і я вам точно можу сказати: наша країна в надійних руках. Ці хлопці ― професіонали, вони здатні на все заради України.

Про російську пропаганду

Дмитро: У нас залишилися родичі та друзі на Донеччині, яким промили мізки. Мій найкращий друг прийняв росію. Ми з ним навчалися разом у технікумі в Донецьку. Якщо до 24 лютого ще намагалися підтримувати спілкування, уникаючи політичних тем, то з початком війни це стало неможливим. Він набрав мене, коли я вже був у Києві. Запитав, як сім’я, як діти. Я йому одразу сказав: якщо він планує розповідати мені про «русскій мір», ми перестанемо спілкуватися. Одного разу вночі емоції захлеснули, і я зняв сторі з матюками про те, що думаю про росіян. Наступного дня мені зателефонувала дружина цього друга і запитала, чому я такий жорстокий до «братнього» народу. Ба більше, додала, що вони з чоловіком вважають себе росіянами. На все у них одна відмазка ― те, що зараз відбувається в Україні, на Донбасі вже 8 років. Я намагався пояснити, що за ці 8 років не було такого, щоб один снаряд вбивав 16 новонароджених та 70 дорослих. Уся їхня війна ― це дурна ілюзія, вигадана і нав’язана іншою країною. Але їм не довести протилежне. Переконувати ― марнувати сили та емоції. Я просто дуже сподіваюся, що до цих людей ще прийде усвідомлення. Через роки й німці визнали скоєне.

Від родичів, хто хоч якось пов’язаний із росією, ми з дружиною відписалися в соцмережах. Перестали слухати російських виконавців, щоб вони на цьому не заробляли. Відмовилися від усіх їхніх ютуб-каналів. Повна блокада!

З батьками вже кілька днів не можемо вийти на зв’язок ― сигнал ніби блокують. Востаннє коли спілкувалися, я розповідав їм усю правду. Батько мене слухав і мовчав. Він пояснив, що боїться висловлювати свою думку через можливе прослуховування. Сподіваюся, що «ДНР» залишилося існувати недовго. Час уже звільнити нам усі наші області.

Марія: Чесно скажу, 2014 року, живучи на Донеччині, соромилася, що я українка. Я не знала, де правда. Нам її нав’язували. Тепер мені за це соромно. Ми з чоловіком залишаємось в Україні і в разі потреби підемо захищати Батьківщину. Якби в нас не було дітей, я легко взяла б автомат у руки і пішла на передову. Ми стали справжніми патріотами своєї країни, і я як ніколи пишаюся тим, що я ― українка.

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