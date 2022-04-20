С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину тысячи украинских семей остались без крыши над головой. Ради спасения себя и близких людям пришлось бросить в горячих точках все, что строили и берегли прежде. В эксклюзивном интервью сайту СТБ молодая семья из Мариуполя ― Мария и Дмитрий (имена пары изменены в целях безопасности их близких, которые остались в Донецкой области. ― Прим. ред.) ― рассказали о том, как война уже дважды разрушила их дома, об эвакуации без зеленого коридора, которая могла стоить им жизни, а также почему россии никогда не сломить дух Мариуполя и всей Украины.

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8 лет назад

Мария: Первый раз война застала нас в 2014 году, когда мы с будущим мужем и родней жили в Донецкой области. Мне было тогда 17 лет. Успели и по подвалам посидеть, и под бомбежками побегать… Украинцев на территории так называемой «ДНР» называли «укропами».

Помню, сидели всей семьей у бабушки дома. Вдруг начинает мигать свет… Все отошли подальше от окон. И тут рядом с домом падает снаряд, от взрыва повылетали стекла! Я точно слышала, что это работал «град» ― било в шахматном порядке. К счастью, все остались целы. Бабушка говорит, тогда нас спасло только чудо. Сейчас уже нет того дома, где жили старенькие…

Мариуполь. Начало новой жизни

Мария: В Мариуполь мы с мужем переехали в 2016 году. Ему предложили работу в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. А я на тот момент была беременна первым ребенком. Мы верили, что началась наша новая безопасная жизнь, а весь ужас войны остался лишь в воспоминаниях. Но мы ошиблись. 24 февраля россия вторглась на территорию всей Украины. Мы не могли поверить, что снова повторяется пережитый кошмар. Наша семья только недавно пополнилась ― я родила второго ребенка, которому на тот момент было всего 5 месяцев. А старшему ― 5 лет.

Ложная эвакуация

Мария: 2 марта в нашем доме пропали вода и свет. Газ оставался еще несколько дней… Когда и газа не стало, температура в квартире упала до 5―6 градусов. Мы с детьми спали одетыми под двумя одеялами. Было очень холодно. Но нам относительно повезло ― дом, в котором мы жили, находился возле моря, у порта. Ту часть города, насколько нам известно, до сих пор контролирует украинская армия.

От полиции мы узнали, что возле драмтеатра будет проводиться эвакуация. Патрульные приезжали к нам каждый день и докладывали о ситуации в городе. Информация от них была официальной. Мы собрали вещи, взяли детей и пошли. Путь лежал через набережную, по которой мы обычно гуляли. Шли вдоль забора, чтобы в случае опасности была хоть какая-то защита. По дороге встретили знакомую, с которой когда-то работали. Она уверяла нас, что информация об эвакуации ― это фейк! Посоветовала возвращаться обратно домой. Мы опешили, еще и звуки уличных боев доносились все громче и громче. Но решили идти дальше: пока сами не увидим, что эвакуации нет, ― не поверим.

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Возле драмтеатра скопилось огромное количество людей. Они подтвердили, что зеленого коридора не будет. А собирались в драмтеатре, чтобы обустроить места для ночлега. Сносили стулья и предметы первой необходимости, чтобы люди могли расположиться. Часа два мы пробыли там, пока не услышали громкий взрыв и запах пороха. Снаряд попал в магазин электротехники, где я работала. Это совсем рядом с театром. Мы поняли, что эвакуации в этот день не будет, и решили вернуться домой.

Все последующие дни почти все время находились в квартире. Во время сирен в подвалы не спускались. Они не пригодны для укрытий. Там только один вход, что означало бы братскую могилу. Поэтому располагались возле входной двери квартиры, между несущими стенами.

Единственный способ выжить

Мария: 5 марта у нас закончилась еда. Все продукты, что хранились в холодильнике, испортились без электроэнергии. Других запасов у нас не было. Когда муж вышел во двор, чтобы на мангале нагреть воду, увидел, как люди с тележками и сумками массово куда-то идут. Выяснилось, жители открыли супермаркет с продуктами. На тот момент в городе ничего не работало ― ни магазины, ни аптеки. А в закрытых супермаркетах портились продукты. Люди купили бы еду, но такой опции уже не было. Более того, мы с мужем еще бы поголодали, но не могли жертвовать здоровьем детей. В обычное, мирное время мы бы никогда так не сделали, но сейчас это был единственный способ выжить.

Недолго думая, я накинула курточку, взяла с собой паспорт на случай, если не вернусь, и пошла добывать продукты. Признаться честно, зрелище тяжелое ― люди толпились на входе, тянули тележки, старались вынести как можно больше еды. Даже собирали с пола рассыпанные крупы. Нам очень нужны были подгузники и еда. Памперсов я не нашла, а из еды успела взять только орешки и сгущенку. Возвращаюсь к выходу, а навстречу идут ребята из теробороны. Конечно, они понимали, что это недопустимая ситуация, которая быстро выходит из-под контроля. Но они также понимали, что для многих это возможность не умереть с голода.

По той же схеме я ходила в супермаркет и во второй раз. Набрала детских смесей и сыра. Но подгузников снова не нашла. Я была в отчаянии. Ведь с маленьким ребенком без них очень туго. По дороге домой увидела девушку с огромными пакетами ― она несла то, что мне нужно! Незнакомка согласилась поделиться при условии, что я помогу ей дотащить пакеты. Я даже не раздумывала ― и так раздобыла заветную пачку. Вторую партию подгузников нам посчастливилось выпросить у соседей ― это были демо-образцы из супермаркетов.

Самой удачной «охотой» была моя третья попытка. Из окна квартиры я увидела, что люди собираются возле супермаркета вблизи нашего дома. Я быстро взяла коляску, детей и пошла в толпу. Точно знала, что там есть подгузники. Спасибо людям, которые меня пропихнули ко входу, хоть с коляской зайти и не дали. В тот день муж был удивлен моим «уловом»: кроме подгузников в моем пакете было детское питание, варенье, подсолнечное масло, нутелла, шоколад и другие мелочи. Поделились также с соседями.

На самом деле, очень страшно видеть, как люди на улице дерутся за еду и кастрюли. Помню, как возле супермаркета в очередной раз выстроилась огромная очередь. Им говорили, что нужно разбегаться, потому что взрывы близко, а людям все равно. Все, что их интересовало в тот момент, ― это поесть. И они стояли до последнего.

Воду привозили в цистернах. Сначала раз в два дня, потом ― раз в три. Один мужчина как-то пошел набрать баклажку и уже не вернулся ― его убило снарядом… После этого случая я мужа больше не пускала за водой.

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О российских фейках

Дмитрий: Я видел видео, где украинцы якобы радуются при виде российских военных. И я прекрасно понимаю, как эти видео снимались. Если люди неделями не видели еды, они будут радоваться и куску хлеба. Даже если кто-то из них и сказал что-то на камеру ― то только ради выживания, затаив в душе злобу. Зная мариупольцев и то, насколько они любили и любят Украину, они никогда ее не предадут. Их любовь и патриотизм не сломить.

Недетские знания

Мария: Каждый день войны начинался с рассветом, а заканчивался с закатом. Мы просыпались в 4―5 утра, а ложились спать в 5 вечера. Дома повесили детский календарь, чтобы определять, какой сегодня день недели.

Дети выходили гулять возле подъезда. И бежали обратно, когда слышали взрывы или пролетающие самолеты. Крохи знали, что нужно прятаться. Честно, мне сложно представить, как в будущем они будут реагировать на громкие звуки и салюты. В 2022 году дети осознают, что такое война. Они испытали страх. Более того, мой 5-летний сын понимает, кто такой путин и что это он развязал войну.

Тревожные звоночки

Мария: 15 марта. В нашем доме жил мужчина ― настоящий пофигист. Ему было абсолютно все равно на общие военные правила и рекомендации. Но в тот день я увидела, что он уезжает! Даже человек, которому безразличны были все жуткие реалии, принял решение выбираться из города. Это был первый звоночек, что пора искать варианты для отъезда. Муж спустился во двор, чтобы разузнать, кто из соседей планирует выезжать и может взять нас с собой. В основном нам попадались только светлые душой люди. Но тут случилось исключение. Группа людей во главе с женщиной собиралась уезжать двумя машинами. Задние места в авто были пустыми. Супруг попросил нас взять за любые деньги, только б выбраться. Женщина уточнила возраст наших детей и, немного подумав, отказала. Не знаю, может ей показалось, что с малышами будет некомфортно ехать. Для меня это стало шоком. Во времена, когда вся Украина, как одно целое, объединилась, есть еще люди, которые ставят в приоритет комфорт, а не человеческую жизнь. Позже мы узнали, что выехать им не удалось.

Вторым звоночком стал день, когда на обочине недалеко от нашего дома выложили труп мужчины. Забегая наперед ― когда мы покидали город, он там так и лежал…

На следующий день к нам, как всегда, приехал патрульный. Несмотря на все сложности, этот мужчина сохранял позитив и подбадривал людей. Он всегда балансировал между плохими и хорошими новостями, чтобы мы не падали духом. Но 16 марта патрульный впервые явился без настроения и даже без бронежилета… Мы поняли, что дела очень плохи.

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Эвакуация на свой страх и риск

Дмитрий: Нервы были на пределе. С патрульным Александром мы познакомились еще 25 февраля. Он всегда гордился тем, как наши военные мужественно отстаивают город и уничтожают оккупантов и вражескую технику. Но в тот день он просто сказал: «Ребята, если есть возможность уехать любыми способами, делайте это. Нет ― оставайтесь, будем как-то справляться».

В это время я заметил людей, которые грузились в машину. Готов был отдать все, что у меня есть, лишь бы они взяли нас с собой. Нам дали 5 минут на сборы. Я забежал домой, мы с женой быстро переодели детей в чистую одежду, взяли два собранных рюкзака с вещами первой необходимости, сели в машину и поехали.

Люди, которые приезжали к нам из других районов Мариуполя, говорили, что у нас рай ― дома целые. За все время только раз прилетело в двухэтажку рядом. Конечно, мы ежедневно слышали взрывы, видели огонь, у нас все дрожало, но сам район до нашего отъезда не страдал. Он был словно защищенным. То, что мы увидели в городе во время отъезда, нас ужаснуло: разбитые сгоревшие дома, расстрелянные легковые машины гражданских, много непригодной военной техники… Ехали молча. Было очень страшно, ведь мы без сопровождения, да еще и наша машина оказалась первой в колонне. Спасались на свой страх и риск.

На выезде из Мариуполя нам навстречу двигались «ураганы», тяжелая запрещенная артиллерия, БТР, танки с эмблемой «Z». Доехали до Мангуша и увидели флаг «ДНР». Местная власть только начала там располагаться. Мы были готовы к тому, что нас будут тщательно проверять, но проехали, к счастью, спокойно и быстро. На пути в Бердянск нас ждали еще несколько блокпостов. Самым отвратительным было коммуницировать с циничной российской армией. В нашей колонне ехало очень много машин, поврежденных снарядами. Где-то окон не было, где-то крыши побитые. У россиян поворачивался язык с насмешкой шутить в наш адрес: «Ребята, закройте окошки, не студите детей». Много раз хотелось ответить, но, чтобы выжить, нужно было держать язык за зубами. Это очень напрягало.

Возле Васильевки проверка тщательнее ― мы ждали около 2-3 часов. Проверяли все: вещи, документы. И тут я вспомнил, что в рюкзаке у меня лежит награда от Президента Украины за активное участие в АТО. Внутри все перевернулось, меня бросило в холодный пот. Не представляю, что бы с нами было, если бы ее нашли. Мы начали суетиться, быстро спрятали лишние документы в чистые подгузники. Спасло только то, что в автомобиле тонированные окна.

Своим бесстрашием не переставали удивлять украинцы. Недалеко от Бердянска российская армия разводила полевую кухню, а неподалеку стояли обычные люди и кричали, чтобы незваные гости убирались к себе домой. Украинцы давали нам сигареты, хлеб, кофе, еду, везде принимали очень тепло. Предлагали переночевать и любую помощь безвозмездно. Мы осознали, насколько же у нас дружный и добрый народ.

По пути видели много мест, где проходили бои, а также проржавевшую и выгоревшую технику. Возле одного населенного пункта стояли чеченцы. У них и форма другая, и акцент.

Вершиной эмоций был для нас подъезд к украинским блокпостам. На последних километрах, контролируемых российскими войсками, резко ухудшилась погода. За окном шел снег, стало очень темно и холодно. Выезжая на трассу, я увидел противотанковых ежей, а на них ― прикрученный украинский флаг! Сначала никто не мог поверить своим глазам. Подъезжаем ближе, и в какой-то момент будто щелкнули рубильником ― резко выходит солнце, тучи расходятся, а небо светло-голубое ― точно, как наш флаг. Рассказываю, а у меня мурашки по коже даже сейчас… На посту стояли украинские военные. Мы все едва не разрыдались, даже мужчины. Начали махать им руками. Эмоции переполняли! Это было настоящее чудо. Ощущение, что мы выбрались из Мордора, выехали из тьмы в свет.

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Украинский дух

Дмитрий: На подъезде к Запорожью узнали, что 40 минут назад русские накрыли градами мирных людей. Увидели, как впереди что-то дымит. Проехали сгоревший гражданский «Ланос». Эти нелюди открыли огонь по мирной колонне. Из-за чего военным и полицейским Запорожской области пришлось изменить маршрут, и мы стояли в поле еще полтора часа. В Запорожье приехали в комендантское время. Решили переночевать в городе, а наутро продолжить путь. Нас приняли в садике. Сразу накормили, предложили детские вещи, памперсы, помыться. Пока семья отдыхала, я не мог сомкнуть глаз ― психика еще не отошла от пережитого.

На следующий день мы собрались нашей компанией, заправились и поехали в Днепр. Там наши дороги с попутчиками разошлись. В городе жил мой хороший знакомый, к которому мы и направились. Отдельно хочу отметить женщину-таксиста команды «Уклон». После первой нашей поездки, узнав, что мы беженцы из Мариуполя, она отключила счётчик и отказалась брать с нас деньги. Угостила ребенка яблоком и бесплатно возила по городу, куда нам нужно. В такие моменты проявляется украинский дух.

Мы отдохнули и отправились на ж/д вокзал, точно не зная, будет ли поезд. Он таки приехал, и это был последний наш рывок перед встречей с Киевом. Всю ночь в купе я дежурил, охраняя семью. Впервые за все время включил интернет и начал мониторить новости о Мариуполе. Взрывы, бомбы ― все, что мы слышали и от чего нас трясло. Я посмотрел видео от знакомых, на разбомбленный роддом, мертвых людей и детей. К счастью, мы не видели этот ужас вживую, но все ощущали. Живя в городе, я не знал, насколько сильно он растерзан. Мы существовали в цифровой яме. Понимали, что обстрелы не прекращаются ни на минуту, что каждые 10 минут самолеты сбрасывают бомбы и где-то в городе они взрываются, мы научились определять, где запуск, а где падение, но не могли даже представить всю картину разрушений! В купе я два часа плакал без остановки. А на следующий день в столице нас встретил мой родной брат. Мы поехали к нему, поели, покупались, согрелись. И не могли наговориться, вспоминали пережитое.

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Лучше пусть все сгорит, чем достанется русским

Дмитрий: Сначала почти никто из Мариуполя с нами не выходил на связь. Потом кумовья отзвонились ― они спаслись, успели выехать из города. У нас до сих пор нет связи со вторым кумом, пограничником ― он защищал Мариуполь на передовой. Последний раз общались 28 марта. Надеемся еще увидеться. Остальные из моего окружения сумели выбраться. Многие пострадали. Абсолютно у всех уничтожено жилье. Наш дом сгорел с двух сторон. Как выяснилось, спустя два часа после нашего отъезда в него попал снаряд. Мы вовремя выехали. А еще через два дня уже с моря русский корабль влупил по нашему дому, добив его с другой стороны. Мы уже попрощались с квартирой и имуществом. Понимаем, что там ничего нет. А если и остались какие-то вещи, надеюсь, они достанутся украинцам. Главное ― чтобы не пошли на благо русским. Уж лучше пусть все сгорит.

Знакомый из Мариуполя рассказывал, что за все время, что он находился в городе, поменял 5 или 6 подвалов. В каждом сидело человек по 200. Туда заходили военные русские, выгоняли всех на улицу, раздевали догола, приказывали лечь на землю. Кто пытался что-то говорить ― отводили за угол, после чего слышны были выстрелы…

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В Украине мы дома

Дмитрий: Я буду в Киеве до последнего. Мы дома, в Украине. Отсюда уже не уедем. В столице устроился на работу. Жена сейчас в активном поиске. Она ищет подработку, которой смогла бы заниматься несколько часов в день и совмещать с уходом за детьми.

Что меня восхищает ― насколько мы, украинцы, дружный народ. Даже когда нам плохо, мы все объединяемся и шлем тех, кто против нас, вслед за русским военным кораблем. У нас больше нет понятий «дончанин» или «луганчанин» ― мы все украинцы с одной идеей и верой в победу.

К тому же, у меня много знакомых среди украинских военных, и я вам точно могу сказать: наша страна в надежных руках. Эти парни ― профессионалы, они способны на все ради Украины.

О российской пропаганде

Дмитрий: У нас остались родственники и друзья в Донецкой области, которым промыли мозги. Мой лучший друг принял россию. Мы с ним учились вместе в техникуме в Донецке. Если до 24 февраля еще старались поддерживать общение, избегая политических тем, то с началом войны это стало невозможным. Он набрал меня, когда я уже был в Киеве. Спросил, как семья, как дети. Я ему сразу сказал: если он планирует рассказывать мне про «русский мир», мы перестанем общаться. Однажды ночью эмоции захлестнули, и я снял стори с матами о том, что думаю о русских. На следующий день мне позвонила жена этого друга и спросила, почему я так жесток к «братскому» народу. Более того, добавила, что они с супругом считают себя русскими. На все у них одна отмазка ― то, что сейчас происходит в Украине, на Донбассе уже 8 лет. Я старался объяснить, что за эти 8 лет не было такого, чтобы один снаряд убивал 16 новорожденных и 70 взрослых. Вся их война ― это глупая иллюзия, выдуманная и навязанная другой страной. Но им не доказать обратное. Переубеждать ― лишняя трата сил и эмоций. Я просто очень надеюсь, что к этим людям еще придет осознание. Через года и немцы признали содеянное.

От родственников, кто хоть как-либо связан с россией, мы с женой отписались в соцсетях. Перестали слушать российских исполнителей, чтобы они на этом не зарабатывали. Отказались от всех их ютуб-каналов. Полная блокада!

С родителями вот уже несколько дней не можем выйти на связь ― сигнал будто блокируют. Последний раз когда общались, я рассказывал им всю правду. Отец меня слушал и молчал. Он объяснил, что боится выражать свое мнение из-за возможной прослушки. Надеюсь, «ДНР» осталось существовать недолго. Пора бы уже освободить нам все наши области.

Мария: Честно скажу, в 2014 году, живя в Донецкой области, стыдилась, что я украинка. Я не знала, где правда. Нам ее навязывали. Сейчас мне за это стыдно. Мы с мужем остаемся в Украине и в случае необходимости пойдем защищать Родину. Если бы у нас не было детей, я бы легко взяла автомат в руки и пошла на передовую. Мы стали настоящими патриотами своей страны, и я как никогда горжусь тем, что я ― украинка.

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