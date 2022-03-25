З початком війни життя кожного українця так чи інакше змінилося. І харчування теж, на жаль, стало інакшим. Його погіршення призводить до порушень роботи шлунково-кишкового тракту і загального стану організму. Як же харчуватися під час війни? Розповідає дієтологиня Світлана Фус.

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Їжа дуже важлива для кожної людини, адже вона — основа нашої життєдіяльності. Тому Світлана Фус рекомендує всім налагодити харчування настільки, наскільки це можливо в наявних умовах. Дієтологиня наголошує, що їсти треба три рази на день, а в одному прийомі їжі завжди повинні бути білки, жири і вуглеводи.

Звичайно, у воєнний час раціон може бути не таким, як раніше, тому Світлана розповідає, в яких доступних продуктах містяться важливі для здоров’я людини речовини.

Білки: різноманітні консерви, тушкованка, курка, качка, індичка, риба, рибні консерви, яйця.

Вуглеводи: хліб, цільнозернові хлібці, будь-які каші, паста, спагеті.

Жири: будь-які олії, масло, горіхи, насіння, сало.

Овочі/клітковина: консервація, квашена капуста, огірки, помідори, баклажани, кабачкова ікра. Якщо є доступ до свіжих овочів і зелені — додавайте до раціону. Купіть заморожені овочі, які можна використовувати для швидкого приготування різних страв та супів.

Якщо маєте фрукти, сухофрукти, пастилу — додавайте їх до 1 або 2 прийому їжі. Організму також потрібна глюкоза.

Подбайте про своє харчування, і організм відповість вам тим самим. Будьте здорові!

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