Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як харчуватися під час війни: поради дієтологині Світлани Фус

25.03.2022

З початком війни життя кожного українця так чи інакше змінилося. І харчування теж, на жаль, стало інакшим. Його погіршення призводить до порушень роботи шлунково-кишкового тракту і загального стану організму. Як же харчуватися під час війни? Розповідає дієтологиня Світлана Фус.

Как питаться во время войны

Більше на тему: Як перестати лякатися звуків під час війни, розповів Андрій Жельветро

Їжа дуже важлива для кожної людини, адже вона — основа нашої життєдіяльності. Тому Світлана Фус рекомендує всім налагодити харчування настільки, наскільки це можливо в наявних умовах. Дієтологиня наголошує, що їсти треба три рази на день, а в одному прийомі їжі завжди повинні бути білки, жири і вуглеводи.

Звичайно, у воєнний час раціон може бути не таким, як раніше, тому Світлана розповідає, в яких доступних продуктах містяться важливі для здоров’я людини речовини.

  • Білки: різноманітні консерви, тушкованка, курка, качка, індичка, риба, рибні консерви, яйця.
  • Вуглеводи: хліб, цільнозернові хлібці, будь-які каші, паста, спагеті.
  • Жири: будь-які олії, масло, горіхи, насіння, сало.
  • Овочі/клітковина: консервація, квашена капуста, огірки, помідори, баклажани, кабачкова ікра. Якщо є доступ до свіжих овочів і зелені — додавайте до раціону. Купіть заморожені овочі, які можна використовувати для швидкого приготування різних страв та супів.
  • Якщо маєте фрукти, сухофрукти, пастилу — додавайте їх до 1 або 2 прийому їжі. Організму також потрібна глюкоза.

Подбайте про своє харчування, і організм відповість вам тим самим. Будьте здорові!

Більше на тему: Любов під час війни: що відбувається з нашими почуттями

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати