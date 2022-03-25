Как питаться во время войны

С началом войны жизнь каждого украинца так или иначе изменилась. И питание тоже, к сожалению, стало другим. Его ухудшение приводит к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта и общего состояния организма. Как же питаться во время войны? Рассказывает диетолог Светлана Фус.

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Еда очень важна для каждого человека, ведь она — основа нашей жизнедеятельности. Поэтому Светлана Фус рекомендует всем наладить питание настолько, насколько это возможно в данных условиях. Диетолог подчеркивает, что есть нужно 3 раза в день, а в одном приеме пищи всегда должны быть белки, жиры и углеводы.

Само собой, в военное время рацион может быть не таким, как прежде, поэтому Светлана рассказывает, в каких доступных продуктах содержатся важные для здоровья человека вещества.

Белки: разнообразные консервы, тушенка, курица, утка, индейка, рыба, рыбные консервы, яйца.

Углеводы: хлеб, цельнозерновые хлебцы, любые каши, паста, спагетти.

Жиры: любые растительные масла, сливочное масло, орехи, семена, сало.

Овощи/клетчатка: консервация, квашеная капуста, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачковая икра. Если есть доступ к свежим овощам и зелени — добавляйте в рацион. Купите замороженные овощи, которые можно использовать для быстрого приготовления различных блюд и супов.

Если есть фрукты, сухофрукты, пастила — добавляйте их к 1 или 2 приему пищи. Организму также нужна глюкоза.

Позаботьтесь о своем питании, и организм ответит вам тем же. Будьте здоровы!

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