Війна не знає зручного часу. Вона настає зненацька, змінюючи життя пересічних людей в одну мить. У часи, коли неймовірно важливо шукати підтримки, діяти, бути поруч навіть із тими, хто не є рідним, мотивуючими стануть #ДобріІсторії. Акторка легендарної драми «Кріпосна» Наталка Денисенко поділилася власною історією, як пережила звістку про війну. Про що говорила з сином, як чоловік ― актор Андрій Федінчик ― пішов захищати Україну і чим сама наразі допомагає українцям?

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«23 лютого я вкладала Андрюшу спати в його ліжко-літак. Того вечора я дуже втомилася, тож заснула просто поруч із ним. На цьому дитячому ліжку… О п’ятій годині ранку я почула звуки, але подумала, що це від’їжджає машина… Але у кімнату залетів Андрій і сказав: “Вставай, почалася війна! Бомблять Київ”.

Я подумала, що йому щось наснилося. Проте знову почула вибухи. Ми з чоловіком одразу увімкнули телевізор, де побачили підтвердження того, що почалася війна. До останнього не вірила. Так само, як і не повірила, що помер наш друг, якого застрелили…», — згадує перші години війни Наталка Денисенко.

У родині акторів росте 4-річний син Андрюша. Говорити з дітьми про війну вкрай необхідно, щоб не допустити травмування їхньої психіки і тривожності. Зазвичай психологи рекомендують пояснити дітям, що вони в безпеці та під контролем дорослих. Ба більше, щодня якомога більше говорити з дітьми і пояснювати, що відбувається.

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«Спочатку вирішили не будити Андрюшу. Та коли він прокинувся, побачив, що ми занепокоєні. Йому 4 роки, він вже дорослий. Тож прямо запитав нас, що сталося. А ми чесно йому пояснили, що почалася війна. Звичайно, він запитував, чому. І я йому пояснювала, що злий дядя напав на нашу країну… Першу ніч ми спали у підвалі нашого будинку. Я з Андрюшою на розкладачці, а Андрій на карематі в спальнику. Під ранок дитина почала дуже сильно кашляти. Спробувала зробити йому інгаляцію, та знову пролунали сирени. Тоді чоловік сказав, що ми збираємо речі і їдемо з Києва. Пам’ятаю, що брала найнеобхідніше і дуже сильно плакала. Андрюша побачив мене і теж почав плакати. Він розумів, що мама плаче через війну. Тоді ми просто вдвох сиділи в кімнаті і ридали…».

Андрій Федінчик наразі захищає Україну в теробороні. Наталка зізнається, що ще в Києві чоловік повідомив їй, що піде боронити країну. Тож спочатку родина виїхала до Житомира, де проживають батьки.

«Андрій одразу мені сказав, що не зможе сидіти склавши руки. Незважаючи на те, що він не служив у армії, його вже навчили стріляти. Він готовий іти в бій. Та враховуючи, що Житомир наразі достатньо укріплений, їх підрозділ займається пошуком диверсантів, допомагає волонтерам розвозити їжу тощо», — ділиться акторка.

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Сама Наталка Денисенко воює онлайн. Адже інформаційний фронт також потребує воїнів за чесну, прозору і достовірну інформацію.

«Ми з Андрюшею далі виїхали до Яремче. Тут я збирала для їх підрозділу гроші на бронежилети, каски… Інформаційно роблю все, що від мене залежить. Пишу різним брендам, у групи, де можна повідомити бізнесу конкретні меседжі».

«В своєму інстаграмі й сьогодні запускаю онлайн-лекції, уроки, ефіри, присвячені українській мові. Я деякий час викладала техніку мовлення на акторських курсах і вирішила безкоштовно давати уроки з дикції та лагідного переходу на українську мову для спілкування у побуті. Наша мова ― наша лагідна зброя! Тому закликаю всіх говорити українською і буду разом зі своїми підписниками іти до красивої рідної української мови крок за кроком», ― додала Наталка.

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Наостанок Наталка Денисенко підбадьорила всіх українців та воїнів! Віра у перемогу України незламна: «Мою віру в перемогу зміцнює, по-перше, наш Президент. Я буду своїм дітям і онукам розказувати, наскільки він мужня людина. Він, як лідер нашої держави, показав силу і волю, не ступивши кроку назад. Ну і звичайно, наші люди! Мені здається, що це у нас в крові — боротися, революціонувати за свою незалежність. Навіть мій тато жалівся, що у нього немає патронів до рушниці. Адже сам пішов би виганяти ворога з української землі. Тож ми переможемо — це 100%. У мене навіть з’явилося відчуття, що все, що я робила до цього, — все настільки неважливо… Ми грали ролі, але це зовсім невеликий вклад у порівнянні з тим, що маємо і зможемо робити після війни для України. Тож після перемоги буду робити все для відбудови рідного Чернігова, улюбленої столиці і всієї країни».

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