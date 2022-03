Як говорити з дітьми про війну?

Напад росії на Україну, без сумнівів, змінив життя кожного з нас. І всі ми переживаємо реалії війни по-різному. Важко зараз доводиться і найменшим українцям, а також їхнім батькам. Як же говорити з дітьми про війну і допомогти їм упоратися з нервовою напругою? Розповідає Національна психологічна асоціація України.

Почніть із запитання про те, наскільки ваша дитина обізнана із ситуацією. Не вважайте, що ви знаєте, що думає або відчуває ваша дитина. Запитайте, що вона відчуває щодо ситуації в Україні, і відреагуйте на її тривогу. Запам’ятайте: її почуття можуть бути не такими, як ви думаєте.

Якщо в дитини багато запитань або ситуація змінюється, заплануйте кілька розмов. Якщо ви будете знову піднімати тему залежно від зміни ситуації, то ваша дитина зрозуміє, що ви відкриті для розмови про важкі ситуації.

Те, як діти переживають травматичні події та як у них виражається затяжний стрес, здебільшого залежить від віку та розвитку.

Не бійтеся говорити з дітьми про війну і допомагати їм упоратися з нервовою напругою!

Джерело: НПА ― Національна психологічна асоціація України

