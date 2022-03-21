Українські актори мобілізувалися до ЗСУ і ТерО, а їхні дружини не залишилися без діла й організовують відсіч російським окупантам в тилу ― інформаційною війною та волонтерством. Андрій Федінчик ― чоловік Наталки Денисенко ― захищає країну в ТерО, а його дружина вже не перший тиждень на передовій волонтерства та війни з російською пропагандою.

«Мій син знає, що таке війна, що таке бомбардування, сирена, ракета, що таке смерть, що таке спати в підвалі, що таке не знати, коли повернешся додому і чи є він зараз, і знає, що росіяни ― наші вороги, через яких плаче мама….

Я знаю, що таке з’їсти пару сухарів за день, не митися, не мати достатньо грошей, не думати взагалі про зовнішній вигляд, що таке плакати кожен день, що таке втрачати друзів назавжди, що таке не бачити чоловіка і боятися за його життя, переживати за батьків, і що таке НЕНАВИДІТИ цілий народ НЕВИМОВНОЮ, ЧОРНОЮ, СТРАШНОЮ НЕНАВИСТЮ!!!!» ― зізналася акторка.

Вона відверто підтвердила, що докладала всіх зусиль, щоб ставитися по-людськи до орків з росії, які знищують укриття та вбивають українських жінок і дітей.

«Всі мої напрацьовані установки про “щастямирлюбов” згоріли з першим пострілом 24-го лютого…

Я не знаю, як трансформувати цю ненависть в любов, але дуже хочу, бо в Біблії сказано: якщо ти ставишся з любов’ю до свого ворога, то для нього це гірше за прокльони… Але я не знаю, коли це вдасться…» ― пояснила акторка.

Наталка із сином Андрієм на заході України, вона активно включилася у волонтерську діяльність, робить усе, що може, для перемоги України.

«Закликаю всіх, хто перебуває в безпеці і має кошти, щоб купувати собі якісь необхідні товари ― косметику, одяг і інше: ШУКАЙТЕ НАШІ (ІНТЕРНЕТ) МАГАЗИНИ, НАШІ УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ і купуйте наше, замовляйте!!! Нова пошта ВЖЕ працює. Так, треба чекати, але так ви можете робити вклад в нашу економіку!!! ДАВАЙТЕ ОБ’ЄДНУВАТИСЬ І ДОПОМАГАТИ ОДНЕ ОДНОМУ!!!!» ― закликала Денисенко.

У коментарях Наталка закликала провести перекличку серед магазинів ― хто вже знову працює, щоб починати діяти за цим найпростішим планом.

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