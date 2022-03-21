Украинские актеры мобилизовались в ВСУ и ТерО, а их жены не остались без дела и организовали сопротивление российским оккупантам в тылу ― информационной войной и волонтерством. Андрей Фединчик ― муж Наталки Денисенко ― защищает страну в ТерО, а его жена уже не первую неделю на передовой в волонтерстве и войне с пропагандой оккупанта.

«Мой сын знает, что такое война, что такое бомбежка, сирена, ракета, что такое смерть, что такое спать в подвале, что такое не знать, когда вернешься домой и есть ли он сейчас, и знает, что русские ― наши враги, из-за которых плачет мама…

Я знаю, что такое съесть пару сухарей за день, не мыться, не иметь достаточно денег, не думать вообще о внешнем виде, что такое плакать каждый день, что такое терять друзей навсегда, что такое не видеть мужа и бояться за его жизнь, переживать за родителей, и что такое НЕНАВИДЕТЬ целый народ НЕВЕРОЯТНОЙ, ЧЕРНОЙ, СТРАШНОЙ НЕНАВИСТЬЮ!!!!» ― призналась актриса.

Она откровенно подтвердила, что прилагала все усилия, чтобы относиться по-человечески к оркам из россии, которые уничтожают укрытия и убивают украинских женщин и детей.

«Все мои наработанные установки о “счастьемирлюбовь” сгорели с первым выстрелом 24-го февраля…

Я не знаю, как трансформировать эту ненависть в любовь, но очень хочу, потому что в Библии сказано: если ты относишься с любовью к своему врагу, то для него это хуже проклятий… Но я не знаю, когда это удастся…» ― объяснила актриса.

Наталка с сыном Андреем на западе Украины, она активно включилась в волонтерскую деятельность, делает все, что может, для победы Украины.

«Призываю всех, кто находится в безопасности и имеет средства, чтобы покупать себе какие-то необходимые товары ― косметику, одежду и прочее: ИЩИТЕ НАШИ (ИНТЕРНЕТ) МАГАЗИНЫ, НАШИ УКРАИНСКИЕ БРЕНДЫ и покупайте наше, заказывайте!!! Новая почта УЖЕ работает. Да, надо ждать, но так вы можете делать вклад в нашу экономику!!! Давайте объединяться и помогать друг другу!!!!» ― призвала Денисенко.

В комментариях Наталка призвала провести перекличку среди магазинов ― кто уже снова работает, чтобы начинать действовать по этому самому простому плану.

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