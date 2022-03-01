Що сказати дитині, якщо батько чи мати йдуть захищати Україну
Після підступного нападу Росії на Україну 24 лютого багато українців мобілізувалися до лав Збройних Сил, Нацгвардії чи Територіальної оборони, багато людей мобілізується й зараз. Серед них є сімейні люди, що мають дітей, яким треба пояснити вибір тата або мами. Як провести розмову з дитиною, якщо батько чи мати захищають Україну, ― радить психологиня Світлана Ройз.
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Нам треба бути готовими до будь-яких емоцій дитини: до її істерики, крику, благання не йти. Відчуйте, будь ласка, силу свого наміру й силу своєї любові. Це буде дуже істотним, якщо ви самі проявлятимете емоції. Але, будь ласка, не заперечуйте емоції дитини. Нехай вам вистачить любові і сил не сердитися і не відсторонюватися від її проявів.
Ви можете сказати:
- Твій батько/твоя мати ― герой/героїня. Завдяки йому/їй зараз так багато людей ― дітей та дорослих ― можуть бути в безпеці.
- Для батька/матері найважливіше, щоб ти міг/могла зростати щасливою. За тебе і за всіх дітей України він/вона зараз дає відсіч ворогам.
- Він/Вона ― герої, і ти ― герой/героїня.
- Тобі так складно, але ти тримаєшся. Але я дуже вдячний/вдячна тобі за це. Мені найбільше в світі хотілося б зараз бути поруч з тобою, і моя любов завжди у тобі, у кожній клітинці. Прислухайся до серця (ви можете покласти руку на серце дитини ― Прим. ред.). Воно каже: «Люблю, люблю, люблю». І моя любов завжди буде в тобі, хоч би де я був. Я зроблю все можливе, щоб бути з тобою і щоб ми перемогли.
Міцно обніміть дитину. Можливо, сфотографуйтеся з нею, щоб у дитини була можливість у будь-який момент спиратися на ваш образ. Якщо це можливо ― дайте їй свою річ, будь-що: браслет, пояс, брелок. Це ― ваша матеріальна частка. Обіцяйте, що за можливості будете виходити на зв’язок. Не йдіть не попрощавшись і обов’язково бережіть себе.
Спасибі вам за те, що робите для всіх нас і для наших дітей.