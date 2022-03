Що сказати дитині, якщо батько чи мати йдуть захищати Україну

Після підступного нападу Росії на Україну 24 лютого багато українців мобілізувалися до лав Збройних Сил, Нацгвардії чи Територіальної оборони, багато людей мобілізується й зараз. Серед них є сімейні люди, що мають дітей, яким треба пояснити вибір тата або мами. Як провести розмову з дитиною, якщо батько чи мати захищають Україну, ― радить психологиня Світлана Ройз.

Нам треба бути готовими до будь-яких емоцій дитини: до її істерики, крику, благання не йти. Відчуйте, будь ласка, силу свого наміру й силу своєї любові. Це буде дуже істотним, якщо ви самі проявлятимете емоції. Але, будь ласка, не заперечуйте емоції дитини. Нехай вам вистачить любові і сил не сердитися і не відсторонюватися від її проявів.

Ви можете сказати:

Міцно обніміть дитину. Можливо, сфотографуйтеся з нею, щоб у дитини була можливість у будь-який момент спиратися на ваш образ. Якщо це можливо ― дайте їй свою річ, будь-що: браслет, пояс, брелок. Це ― ваша матеріальна частка. Обіцяйте, що за можливості будете виходити на зв’язок. Не йдіть не попрощавшись і обов’язково бережіть себе.

Спасибі вам за те, що робите для всіх нас і для наших дітей.

